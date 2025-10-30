Liverpool, momento nero: record storico di sconfitte
Crollo del Liverpool che perde ancora: dopo la sconfitta contro il Crystal Palace nella Community Shield, sconfitta anche ieri contro il club londinese che significa eliminazione in Coppa di Lega, la sesta sconfitta nelle ultime sette gare disputate, prima volta in 123 anni di storia dei Reds.
Dal 27 settembre, match perso contro il Crystal Palace in campionato, gli avversari che hanno superato il Liverpool sono stati Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford e nuovamente il Palace in Coppa di Lega, tutti di misura (1-0, 1-2 e 2-1, 3-2 Brentford).
In Premier League, la squadra di Slot è lontana sette punti dall’Arsenal capolista: in classifica, settima posizione insieme all’Aston Villa, prossimo avversario sabato sera ad Anfield.
OLTRE A “LIVERPOOL…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Juventus, Tudor esonerato: la nota bianconera
- Verona-Cagliari 2-2: a Gagliardini ed Orban rispondono Idrissi e Felici
- Milan-Pisa, Allegri: “Fuga? Calma, piedi per terra e lavorare per la quota Champions”
- Milan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Inter, dopo la sosta ottobre di fuoco e settimana di scontri diretti in trasferta
- Verona-Sassuolo, produzione ma carestia del gol: colpo neroverde
- Inter-Cremonese, Chivu: “Trovato equilibrio, in allenamento mischio le cose; dispiace per Thuram”
- Atletico Madrid, primo gol per Raspadori: 5-1 in Champions contro l’Eintracht
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Israele-Italia, botte-risposte nel pazzesco 4-5: i commenti post gara qualificazioni Mondiali
- Italia, Donnarumma: “Giovani e con talento, obiettivo vincere con City e Nazionale. Gattuso, Luis Enrique, Guardiola…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”