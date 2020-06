Liverpool, Klopp: “Ripresa? Quasi come il primo giorno di scuola. Quando sarà possibile, festeggeremo”

LIVERPOOL KLOPP – Jurgen Klopp, manager del Liverpool ha parlato alla tv del club ad un anno dalla festa post vittoria Champions League. Queste le sue parole:

“Quando abbiamo ripreso gli allenamenti, sembrava il primo giorno di scuola, anche se non ero così eccitato per la scuola! Se non ci fossero mancate alcune cose, forse non ci saremo mancati così tanto e rifarlo è stato grande. Il centro sportivo era preparato perfettamente. Non vogliamo fare troppi allenamenti ma dobbiamo preparare queste nove partite e in più la prossima stagione, questo è lo sport professionistico ad alto livello. Dobbiamo dimostrare che siamo nel posto giusto e per i giusti motivi“.

Klopp aggiunge: “Quando ci sarà la possibilità di festeggiare, lo faremo. Liverpool è speciale, faremo una parata, non importa se a qualcuno non piacerà farla mesi dopo. I nostri tifosi sono i migliori del mondo ma per ora devono esserlo a casa. Lo faranno, vogliono aiutarci, sono dalla nostra parte“.

