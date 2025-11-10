Liverpool in crisi: peggior striscia esterna in 13 anni
Crisi Reds: il Liverpool cade ancora lontano da Anfield
Il Liverpool vive il momento più difficile degli ultimi tredici anni in Premier League. La sconfitta per 3-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium ha acceso nuovi dubbi sul progetto di Arne Slot, pochi giorni dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Real Madrid.
Fuori da Anfield, la squadra non trova equilibrio. Dopo il ko di fine settembre contro il Crystal Palace, sono arrivate altre delusioni: Chelsea, Brentford e ora City. È la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, un dato che non si registrava dal 2012, quando i Reds caddero contro Manchester United, Sunderland, QPR e Newcastle. Il prossimo impegno, il 30 novembre contro il West Ham, sarà decisivo per invertire la tendenza.
Mercato nel mirino: scelte sbagliate e rimpianti
In Inghilterra si punta il dito sulla gestione del mercato. La cessione di Luis Díaz al Bayern Monaco è considerata un grave errore: l’ala colombiana brillava a 55.000 sterline a settimana, mentre altri compagni percepivano stipendi quadrupli. I tedeschi hanno colto l’occasione, e ora il suo rendimento in Bundesliga fa discutere.
Il Liverpool ha tentato di rimediare acquistando Alexander Isak dal Newcastle e il tedesco Florian Wirtz, ma i risultati non sono arrivati. Solo Ekitike ha mostrato segnali incoraggianti. Nel frattempo, la difesa soffre: Van Dijk e Konaté non possono reggere tutti i ritmi della stagione.
Un futuro da chiarire per Arne Slot
La distanza di otto punti dalla capolista Arsenal pesa, e le critiche aumentano. La dirigenza valuta rinforzi, con il nome del greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg sul taccuino. Ma la sensazione è che serva di più: mentalità, freschezza e una scossa che riporti il Liverpool alla sua vera identità.
