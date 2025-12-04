Liverpool, il vuoto lasciato da Diogo Jota pesa ancora sul gruppo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025 · Aggiornato il 4 Dicembre 2025

Un ricordo che non si spegne

Oggi Diogo Jota avrebbe compiuto 29 anni. La sua scomparsa, avvenuta il 3 luglio 2025 in un tragico incidente stradale che costò la vita anche al fratello André Silva, continua a lasciare un segno profondo nel mondo del calcio e soprattutto nel Liverpool. Da allora, qualcosa si è incrinato nello spirito della squadra, che non mostra più quella brillantezza emotiva e sportiva che lo contraddistingueva.

Il valore di un protagonista silenzioso

Quando entrava in campo, spesso dalla panchina, Diogo Jota riusciva a incidere con una naturalezza rara. Era una certezza per Arne Slot, che dopo la prima giornata di campionato aveva ammesso di averne sentito la mancanza nei momenti decisivi. Il portoghese sapeva essere determinante senza clamore, sia nelle giocate sia nella vita quotidiana del gruppo, dove rappresentava un riferimento umano oltre che tecnico.

I numeri che raccontano una carriera

Con la maglia del Liverpool ha collezionato 123 presenze e 47 gol, contribuendo con efficacia in Premier League e con la nazionale portoghese. La sua ultima grande gioia è stata la conquista della Nations League con il Portogallo, in finale contro la Spagna ai rigori.

Un vincente indimenticabile

Il suo palmarès parla da solo. Due English League Cups, una FA Cup, un Community Shield e due Nations League. Anche Jürgen Klopp, ricordandolo di recente, ha sottolineato quanto fosse unico. La sua assenza oggi pesa su una squadra che fatica a ritrovare la stessa identità emotiva e sportiva.

