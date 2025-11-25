Anthony Ferrara · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Arne Slot, tecnico del Liverpool, sarebbe a rischio esonero dopo l’ennesima debacle stagionale contro il Nottingham Forrest: Xabi Alonso…

ESONERO SLOT LIVERPOOL – Allarme Reds in casa Liverpool. L’ennesima debacle stagionale di una squadra sempre più a fondo dopo un’annata trionfale, la scorsa, conclusa con la conquista della Premier League, potrebbe implicare l’esonero di un tecnico sempre più sulla graticola. Il lavoro di Arne Slot, infatti, sarebbe finito nel mirino della dirigenza britannica dopo un altro 0-3 subito in campionato. Questa volta, è stato il Nottingham Forrest dell’ex Juventus, Nicolò Savona – con l’esterno ancora in rete in Premier – a spedire il Liverpool all’undicesimo posto in classifica e mandare l’allenatore olandese sul banco degli imputati.

Secondo quanto appreso da fonti inglesi, la società inglese starebbe valutando i profili dei possibili sostituti a stagione in corso. Troppo brutto questo Liverpool per essere vero, con un mercato faraonico condotto in estate che, paradossalmente, sta incrinando l’equilibrio di squadra dopo una stagione magica. E proprio il mago Slot, quella bacchetta mostrata solo qualche mese fa sembra averla smarrita. Nelle ultime cinque uscite, tra tutte le competizioni, la squadra ha iscritto a referto per tre sconfitte per tre reti a zero (Crystal Palace, Manchester City e, appunto, Nottingham).

L’ex Mister del Feyenoord si giocherà gran parte del proprio futuro domani sera, in Champions League, proprio contro una formazione olandese. Una vittoria nella gara contro il PSV potrebbe allontanare i fantasmi di Glasner (Mister accostato anche al Milan, in sostituzione di Fonseca), Iraola e perfino Xabi Alonso, ex mediano dei Reds anch’egli sulla graticola a Madrid.

Oltre all’articolo: “Liverpool, crisi Reds: Slot a rischio esonero; i possibili sostituti”, leggi anche: