Liverpool, colpo per il futuro: preso Jeremy Jacquet dal Rennes

Il Liverpool pensa al domani: preso Jacquet

Il Liverpool ha messo a segno un colpo per il futuro, assicurandosi uno dei talenti difensivi più promettenti d’Europa. I Reds hanno infatti raggiunto un accordo con lo Stade Rennes per l’acquisto del difensore centrale Jeremy Jacquet. L’operazione, del valore di 60 milioni di euro più bonus, vedrà il giovane di 20 anni unirsi alla squadra di Anfield a partire dal 1 luglio 2026.

Un investimento strategico a lungo termine

La mossa del Liverpool è strategica e anticipa le mosse del mercato. Con il futuro di Ibrahima Konaté non del tutto certo, il club ha preferito muoversi con largo anticipo per assicurarsi un profilo di altissimo potenziale. Jacquet, seguito da numerosi top club tra cui il Chelsea, è considerato per la sua compostezza in fase di costruzione e per l’intelligenza difensiva non comune per la sua età.

Le prospettive per il giovane francese

Per Jeremy Jacquet, già stabilizzato in Ligue 1 nonostante i suoi 20 anni, si tratta di un salto di qualità atteso. Il Liverpool lo ha identificato come un potenziale pilastro della difesa per il prossimo decennio. Il fatto che il trasferimento sia programmato per l’estate 2026 gli concederà il tempo necessario per maturare ulteriormente in Francia, prima di affrontare la sfida della Premier League. Per i Reds, è un investimento che parla chiaro: la pianificazione del futuro passa dalla difesa.