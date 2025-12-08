Liverpool, caso Salah: escluso contro l’Inter e futuro in discussione

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Salah fuori dai convocati per Inter-Liverpool

Il Liverpool campione d’Inghilterra apre un fronte inatteso alla vigilia del match di champions league contro l’inter. L’allenatore olandese Arne Slot ha deciso di non includere Mohamed Salah nella lista dei convocati per la trasferta di San Siro. Una scelta che affonda le radici nelle parole pronunciate dal trentatreenne dopo la gara contro il Leeds, quando l’egiziano ha criticato sia il tecnico sia il club per il trattamento ricevuto.

Le tensioni si sono quindi tradotte in una decisione pesante, che alimenta con forza gli scenari di un addio già nel mercato di gennaio.

La posizione del club e le prospettive sul futuro

Secondo la stampa inglese, la gestione del caso è nelle mani del direttore sportivo Richard Hughes, in accordo con la proprietà e con lo stesso Arne Slot. Il Liverpool puntualizza però che l’esclusione non rappresenta un provvedimento disciplinare e viene trattata come episodio isolato. Non è escluso, infatti, che Salah possa essere reintegrato già nel prossimo match di premier league contro il Brighton.

La dirigenza ribadisce la volontà di rispettare il contratto del fuoriclasse, in scadenza nel 2027, e minimizza l’ipotesi di una sua cessione. I campioni d’Inghilterra non intendono aprire a sostituzioni nel mercato invernale.

Il futuro dell’egiziano resta però un tema caldo. Molto dipenderà dal dialogo interno e dalla capacità di ricomporre una frattura che, oggi, appare evidente.