Liverpool, ansia Isak: si teme un infortunio grave per lo svedese

Dopo un periodo di adattamento non facile nel nuovo ambiente dei Reds, Alexander Isak non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. L’ex Newcastle infatti, dopo aver segnato il secondo gol in campionato con la maglia del Liverpool, ha riportato un infortunio che sembra essere preoccupante e che tiene in ansia club e tifosi.

LIVERPOOL, INFORTUNIO ISAK: SI TEME LA ROTTURA DELLA GAMBA

Le sensazioni che filtrano dal centro sportivo dei Reds sono tutt’altro che positive. Secondo le ultime indiscrezioni, Isak, proprio in occasione dell rete del 2-1 contro il Tottenham, potrebbe aver riportato la rottura della gamba, in seguito al duro e invano intervento Di Van De Ven di sventare il gol.

Tuttavia, la diagnosi al momento non è ancora confermata, ma bisognerà aspettare gli esami strumentali ai quali l’attaccante si sottoporrà nei prossimi giorni. Qualora anche gli accertamenti verificheranno la frattura, il Arne Slot e il Liverpool dovranno fare i conti con l’assenza, per diversi mesi, del giocatore più caro della scorsa sessione di mercato, pagato ben 150 milioni di euro.

