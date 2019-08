Liverpool, Alisson out almeno qualche settimana: Klopp conferma

LIVERPOOL ALISSON – E’ Jurgen Klopp, manager del Liverpool direttamente sul sito ufficiale del club inglese a fornirci aggiornamenti su Alisson Becker, portiere dei Reds uscito anzitempo nella prima gara di Premier League contro il Norwich, match vinto 4-1 dai suoi ragazzi.

Queste le parole di Klopp: “Non va troppo bene, è un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori per un pò. Non voglio fare una prognosi esatta su quando tornerà ma di sicuro non sarà mercoledì. Di sicuro servirà qualche settimana e poi dobbiamo vedere. Alisson non è mai stato molto infortunato in carriera, vorrei aspettare ancora un pò per vedere come si sviluppa il processo“.

Bisognerà attendere, dunque, per una stima più precisa del suo rientro in campo: comunque certa fin da subito l’assenza nella Supercoppa Europea di dopodomani contro il Chelsea ad Istanbul.

