Liverpool, 100 milioni per strappare Bastoni all’Inter
Foto © Stefano D’Offizi
Liverpool, pronto l’assalto a Bastoni per il dopo van Dijk
Il Liverpool ha già individuato il suo prossimo grande obiettivo difensivo: Alessandro Bastoni. Con Virgil van Dijk vicino al tramonto della sua avventura ad Anfield, i Reds intendono assicurarsi un leader capace di guidare la retroguardia per il prossimo decennio.
Il club inglese, secondo quanto riportato da Il Giorno, sarebbe disposto a investire circa 100 milioni di euro per il difensore dell’Inter, considerato tra i migliori centrali al mondo.
L’Inter resiste, ma l’offerta dei Reds fa tremare Milano
L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo perno difensivo. Bastoni, 26 anni, è legato al club da un contratto fino al 2028 e rappresenta un pilastro del progetto tecnico nerazzurro. Tuttavia, l’entità dell’offerta inglese potrebbe costringere la dirigenza a una riflessione, viste anche le esigenze economiche del club.
Bastoni, Premier League nel destino?
Il giocatore non escluderebbe una nuova sfida, soprattutto in un contesto competitivo come la Premier League. L’idea di raccogliere l’eredità di van Dijk e lavorare con Arne Slot affascina il difensore, che si adatterebbe perfettamente al calcio propositivo dei Reds.
Se l’operazione andasse in porto, il Liverpool metterebbe a segno uno dei colpi più costosi della sua storia e invierebbe un messaggio chiaro all’Europa: il futuro della difesa dei Reds parla italiano.
