[LIVE] Serie A, Udinese – Milan [LIVE]

Udinese – Milan, la diretta live

Al Friuli va in scena il posticipo della domenica sera tra Udinese e Milan. Friulani che sono riusciti domenica scorsa a Genova ad interrompere la serie negativa di 4 sconfitte consecutive e cercano una vittoria che, in casa, manca dal 26 agosto contro la Sampdoria. Milan invece da montagne russe: dopo la crisi post derby, sono arrivate due vittorie consecutive contro Samp e Genoa che hanno rilanciato le ambizioni del Milan che, vincendo stasera, aggancerebbe la Lazio al quarto posto.

La Cronaca Live

Le Formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Barak, De Paul, Stryger Larsen; Pussetto; Lasagna. All.: Velazquez.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Higuaín, Cutrone. All.: Gattuso.

Prima da titolare per Ter Avest nell’Udinese. Da verificare il reale modulo dei bianconeri, che potrebbe anche diventare facilmente un 3-4-2-1 con l’avanzamento di De Paul sulla stessa linea di Pussetto. Nel Milan giocano Abate, Laxalt e Bakayoko al posto di Calabria, Calhanoglu e Biglia. C’è anche l’ex Zapata al posto di Musacchio. Davanti la coppia Higuain-Cutrone.

19.01 Si parte! Comincia Udinese – Milan!

2′: Subito Udinese! Gran palla di De Paul per Lasagna, leggermente lunga e l’ex Carpi non ci arriva, buona partenza dei friulani.

Pussetto! Tiro improvviso da fuori che esce non di molto.

Ecco la risposta del Milan! Laxalt al cross dalla sinistra, velo di Cutrone e botta mancina di Higuain: di poco a lato.

Pussetto, ancora lui e ancora Udinese. Botta da fuori e Donnarumma si salva in angolo. Che Udinese!

SUSOOOO! A centimetri dal gol il Milan con il suo numero 8: Ripartenza rossonera con Suso che ci prova col suo sinistro fatato, tiro a giro che termina fuori di poco.

Mandragora!!! Ma che partita è? Siluro dai 30 metri da parte dell'ex Crotone che sfiora l'incrocio.

LASAGNA! Bella girata sul cross di Samir, ma nulla di fatto.

TER AVEEEST! Che occasione per l'Udinese: scambio bellissimo a centrocampo tra i giocatori friulani, parte poi palla al piede sulla sinistra Lasagna che vede dall'altra parte l'olandese e lo serve perfettamente: l'ex Twente è leggermente in ritardo e calcia fuori ostacolato da un difensore rossonero. Udinese a mille!!!

Giallo per Samir, è lui il primo ammonito del match. Trattiene Suso che lo aveva saltato con un tunnel. Punizione defilata per i rossoneri.

Suso! Calcia direttamente in porta ma Musso non si fa sorprendere e respinge in angolo.

Non abbiamo avuto ancora tempo di dire che l'Udinese effettivamente sembra schierarsi con il 3-5-1-1 con Ter Avest largo a destra, Larsen a sinistra. De Paul ma la mezz'ala sinistra con Pussetto dietro a Lasagna.

Non ce la fa Higuain, ci sarà il cambio. Entrerà Castillejo.

Ecco il primo cambio del match: fuori l'infortunato Higuain, dentro Castillejo.

Ancora Udinese!!! Fofana va via a Laxalt sulla sinistra e arriva sul fondo, palla dietro ma la mette a metà strada tra Larsen e De Paul. Occasione che sfuma.

CUTRONE! Si sveglia il Milan. Brutta palla persa da Mandragora sulla pressione di Laxalt, l'ex Genoa poi è bravissimo a servire Cutrone che scappa via sul filo del fuorigioco e calcia: Musso la mette in corner.

Suso col destro, altissimo.

3 minuti di recupero.

3 minuti di recupero. 45+3′: Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Udinese e Milan.

Finisce 0-0 ma è stato un bellissimo primo tempo quello giocato da Udinese e Milan, pieno di occasioni. Meglio l’Udinese che è andata vicina al vantaggio più di una volta, soprattutto con Lasagna e Ter Avest, senza però trovare il gol. Fin qui forse una delle migliori prestazioni dei bianconeri. Milan che soffre ma non rinuncia a pungere, nonostante l’infortunio di Higuain che ha abbandonato il campo al minuto 35. Le migliori occasioni per i rossoneri le hanno avute Suso e Cutrone ma in entrambi i casi Musso si è fatto trovare pronto. A tra poco per il secondo tempo.

21.35 Via! Ripartiti!

46′: Subito Udinese. Ripartenza bianconera con De Paul che sbaglia il passaggio per Lasagna e l’occasione sfuma.

Pussetto non arriva a calciare! Sugli sviluppi di una punizione battuta da De Paul, Pussetto vince un rimpallo ma poi Abate lo anticipa e manda in corner.

Ritmi folli e partita davvero bella, che gara che sta facendo Fofana!

Castillejo!!! Occasione Milan! L'ex Villarreal non ha pressione e calcia da fuori, Musso con un grande intervento manda in angolo.

SUUUSOOOO!!!! SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Che occasione per il Milan! Strappo fantastico di Castillejo sulla sinistra, entra in area e la mette perfetta rasoterra all'indietro, arriva Suso che ha fretta e calcia alto dal dischetto, era un rigore in movimento. Poteva anche stopparla forse perché Samir era scivolato.

Giallo per Zapata che sbaglia il tempo ed è costretto a stendere Pussetto che l'aveva saltato in velocità.

Sta per entrare Borini, intanto Suso calcia rasoterra da fuori: nessun problema per Musso.

Dentro Borini, fuori Laxalt. Gattuso prova a vincerla perché vede che è un po' stanca ora l'Udinese.

Castillejo a giro, Musso devia in angolo ma la palla sarebbe uscita abbondantemente. Corner regalato dal portiere dell'Udinese.

Ancora Castillejo, che errore. Sanguinosa palla persa da Samir che regala una ripartenza clamorosa al Milan. Cutrone serve l'ex Villarreal che ha tutto il tempo per stoppare, mirare e calciare ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Musso.

Partita assolutamente cambiata, l'Udinese non ne ha più e ora il Milan spinge.

Doppio cambio nell'Udinese con Balic e Nuytinck per Ter Avest e Pussetto. De Paul adesso fa il trequartista dietro a Lasagna con Balic mezz'ala. Larsen a destra, Samir si alza a fare l'esterno a sinistra e Nuytinck fa il centrale con Opoku e Troost-Ekong.

Lasagna! Tiro rasoterra fulmineo, Donnarumma si rifugia in angolo.

Il Milan invece dall'ingresso di Borini si è disposto con un 4-2-3-1 con Borini, Suso e Castillejo dietro a Cutrone.

Ci aspettiamo davvero un cospicuo recupero perché si sono persi almeno 3 minuti durante il doppio cambio dell'Udinese a causa dei crampi di Ter Avest.

Suso col sinistro, blocca Muso.

Suso col sinistro, blocca Muso. 90′: Saranno 5 i minuti di recupero, forse pochi.

