[LIVE] Serie A, Milan – Torino 0-0 finisce così [LIVE]

Milan – Torino: la diretta live

Il Milan per sapere se è diventato grande, il Torino per avvicinarsi alla Lazio e sognare la Champions. Questo è quello che si giocano questa sera le squadre allenate da Gattuso e Mazzarri, molto più dei 3 punti.

La Cronaca Live

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.

Gattuso per il suo Milan sceglie ancora la difesa a 4 con Abate e Zapata coppia centrale. Davanti Higuain torna titolare, al suo fianco Cutrone. Suso e Calhanoglu sugli esterni. Granata col duo Iago Falque-Belotti in attacco, panchina per Zaza. Gioca Aina sulla fascia al posto di De Silvestri. Rincon in mezzo.

20.30 Le squadre sono sul terreno di gioco.

20.31 Sta per cominciare il minuto di silenzio in memoria di Gigi Radice, storico giocatore rossonero e allenatore granata. Con lui in panchina, il Torino ha vinto l’ultimo scudetto della sua storia nell’annata 1975/76.

20.33 Tanta emozione, ora, però, si parte! E’ cominciata Milan – Torino!

2′: Ci prova Djidji da fuori sugli sviluppi di un corner, para Donnarumma, non senza qualche difficoltà.

Ci prova Djidji da fuori sugli sviluppi di un corner, para Donnarumma, non senza qualche difficoltà. 4′: DONNARUMMAAA!!! MA COSA HA PRESO??? Cross dalla sinistra di Ansaldi, colpo di testa potente di Iago Falque e riflesso strepitoso del portiere rossonero che alza la palla in calcio d’angolo. Che parata! Si resta quindi sullo 0-0.

Cross dalla sinistra di Ansaldi, colpo di testa potente di Iago Falque e riflesso strepitoso del portiere rossonero che alza la palla in calcio d’angolo. 8′: Subito un giallo per Abate che stende Belotti.

Subito un giallo per Abate che stende Belotti. 12′: Meitè dal limite!!! Palla fuori, poteva fare meglio il centrocampista.

Meitè dal limite!!! Palla fuori, poteva fare meglio il centrocampista. 16′: Ammonito anche Nkoulou nel Toro per un colpo dato ad Higuain spalle alla porta.

Ammonito anche Nkoulou nel Toro per un colpo dato ad Higuain spalle alla porta. 17′: BELOTTI!!! CHE OCCASIONE! Rincon vola sulla sinistra e la mette tesa a mezza altezza: arriva Belotti come un treno e col piattone destro la mette alta da dentro l’area. Non era facilissima, ma da lì bisogna prendere lo specchio. Già la seconda grande occasione per gli ospiti.

Rincon vola sulla sinistra e la mette tesa a mezza altezza: arriva Belotti come un treno e col piattone destro la mette alta da dentro l’area. Non era facilissima, ma da lì bisogna prendere lo specchio. Già la seconda grande occasione per gli ospiti. 25′: Salva tutto Izzo! Suso scappa a Djidji sulla destra e la mette in mezzo. Sul secondo palo c’è Calhanoglu ma Izzo lo anticipa e la manda in angolo.

Salva tutto Izzo! Suso scappa a Djidji sulla destra e la mette in mezzo. Sul secondo palo c’è Calhanoglu ma Izzo lo anticipa e la manda in angolo. 32′: Higuain! Poi Cutrone! Il Pipita si invola verso la porta di Sirigu, ignora Suso sulla destra e prova a calciare ma Nkoulou respinge, la palla arriva a Cutrone che calcia ma trova la risposta di Sirigu in angolo.

Il Pipita si invola verso la porta di Sirigu, ignora Suso sulla destra e prova a calciare ma Nkoulou respinge, la palla arriva a Cutrone che calcia ma trova la risposta di Sirigu in angolo. 36′: Milan che sta crescendo negli ultimi minuti dopo un avvio difficile.

Milan che sta crescendo negli ultimi minuti dopo un avvio difficile. 38′: Altro potenziale cross sprecato da Calhanoglu. Lui e Suso non la mettono mai, provano sempre a rientrare e a volte esagerano.

Altro potenziale cross sprecato da Calhanoglu. Lui e Suso non la mettono mai, provano sempre a rientrare e a volte esagerano. 39′: Giallo per Zapata. Molto dubbio, poteva lasciar correre Orsato. Punizione dalla trequarti di destra per il Toro.

Giallo per Zapata. Molto dubbio, poteva lasciar correre Orsato. Punizione dalla trequarti di destra per il Toro. 40′: Nulla di fatto per il Toro con il Milan che si salva e parte in contropiede con Higuain che cerca subito Suso sulla destra con l’esterno ma Djidji salva tutto e di testa intercetta il pallone.

Nulla di fatto per il Toro con il Milan che si salva e parte in contropiede con Higuain che cerca subito Suso sulla destra con l’esterno ma Djidji salva tutto e di testa intercetta il pallone. 41′: Belottiiii! Dal limite col mancino ci prova, Zapata la tocca e poi Donnarumma la sfiora in angolo. Sul corner successivo, il classe ’99 sbaglia l’uscita ma Izzo lo perdona non centrando la porta.

Dal limite col mancino ci prova, Zapata la tocca e poi Donnarumma la sfiora in angolo. Sul corner successivo, il classe ’99 sbaglia l’uscita ma Izzo lo perdona non centrando la porta. 45′: Saranno due i minuti di recupero a San Siro.

Saranno due i minuti di recupero a San Siro. 45+1′: Che occasione per il Milan! Il Torino perde una sanguinosa palla in mezzo al campo e dà il via al contropiede rossonero con Higuain che si invola e serve Suso sulla destra, lo spagnolo non rientra e calcia col destro che non è il suo piede e si vede: palla abbondantemente fuori.

Che occasione per il Milan! Il Torino perde una sanguinosa palla in mezzo al campo e dà il via al contropiede rossonero con Higuain che si invola e serve Suso sulla destra, lo spagnolo non rientra e calcia col destro che non è il suo piede e si vede: palla abbondantemente fuori. 45+2′: Ancora Higuain! Alto! L’argentino fa tutto da solo e calcia alto ignorando i compagni. C’era Kessie tutto solo.

Ancora Higuain! Alto! L’argentino fa tutto da solo e calcia alto ignorando i compagni. C’era Kessie tutto solo. 45+3′: Attenzione VAR! Sul tiro di Higuain c’è un tocco di mano sospetto di Nkoulou.

Sul tiro di Higuain c’è un tocco di mano sospetto di Nkoulou. 45+4′: Non è rigore! Giudicato involontario o forse impercettibile il tocco di Nkoulou, si riprende col rinvio di Sirigu. Finisce in questo momento un bel primo tempo. Meglio il Torino in avvio, poi è cresciuto il Milan ma all’intervallo è 0-0.

0-0 dopo i primi 45 minuti tra Milan e Torino. Granata all’arrembaggio in avvio: Donnarumma compie un miracolo su Iago Falque, poi Belotti spreca da buona posizione. Cresce col passare dei minuti la squadra di Gattuso che, paradossalmente, ha creato i maggiori pericoli in contropiede con Higuain, Cutrone e Suso ma la mira degli avanti rossoneri oggi è imprecisa. Finale col brivido: c’è il Var per un sospetto tocco di mano di Nkoulou ma per Orsato non è rigore. A tra poco per la ripresa.

21.37 Le squadre stanno rientrando sul rettangolo di gioco.

21.39 Si riparte.

48′: Ha approcciato meglio il Toro come era accaduto nella prima frazione. Nessun cambio per ora, si scalda Conti nel Milan.

Ha approcciato meglio il Toro come era accaduto nella prima frazione. Nessun cambio per ora, si scalda Conti nel Milan. 53′: Duro scontro tra Djidji e Calabria col terzino rossonero che resta a terra.

Duro scontro tra Djidji e Calabria col terzino rossonero che resta a terra. 54′: Si rialza Calabria. Per ora le difese stanno avendo la meglio sugli attacchi.

Si rialza Calabria. Per ora le difese stanno avendo la meglio sugli attacchi. 57′: Punizione interessante per il Toro sulla trequarti. Iago pesca in area Izzo che sale in cielo ma di testa manda alto.

Punizione interessante per il Toro sulla trequarti. Iago pesca in area Izzo che sale in cielo ma di testa manda alto. 58′: Belotti da fuori di controbalzo: alto ancora una volta. Si scalda anche Castillejo nel Milan.

Belotti da fuori di controbalzo: alto ancora una volta. Si scalda anche Castillejo nel Milan. 59′: Kessie si guadagna un corner. Salgono le torri rossonere. Parte Suso, allontana la difesa granata.

Kessie si guadagna un corner. Salgono le torri rossonere. Parte Suso, allontana la difesa granata. 61′: Grande scambio tra Higuain e Bakayoko, palla per Calhanoglu che calcia ma spara a lato. Ha allargato troppo la conclusione il turco.

Grande scambio tra Higuain e Bakayoko, palla per Calhanoglu che calcia ma spara a lato. Ha allargato troppo la conclusione il turco. 64′: Girata di Iago col destro: palla altissima. Poco prima era stato bravissimo Ricardo Rodríguez nell’uno contro uno contro l’esterno spagnolo del Toro.

Girata di Iago col destro: palla altissima. Poco prima era stato bravissimo Ricardo Rodríguez nell’uno contro uno contro l’esterno spagnolo del Toro. 67′: Punizione da posizione centrale per il Milan, siamo ai 40 metri. Pronto Calhanoglu che la mette in mezzo per Zapata che fa la torre ma non c’è nessuno e gli ospiti si salvano. Intanto sta per entrare Zaza.

Punizione da posizione centrale per il Milan, siamo ai 40 metri. Pronto Calhanoglu che la mette in mezzo per Zapata che fa la torre ma non c’è nessuno e gli ospiti si salvano. Intanto sta per entrare Zaza. 68′: Suso fa partire l’ennesimo cross dalla destra, sarà ancora calcio d’angolo. Palla dentro per Bakayoko che la pizzica e ci sarà ancora angolo. Nulla di fatto questa volta. Intanto ecco dentro Zaza per Iago Falque, il Torino si mette adesso con due punte vere. Strana scelta di Mazzarri quella di togliere lo spagnolo.

Suso fa partire l’ennesimo cross dalla destra, sarà ancora calcio d’angolo. Palla dentro per Bakayoko che la pizzica e ci sarà ancora angolo. Nulla di fatto questa volta. Intanto ecco dentro Zaza per Iago Falque, il Torino si mette adesso con due punte vere. Strana scelta di Mazzarri quella di togliere lo spagnolo. 71′: Fuori Calhanoglu, dentro Castillejo. Primo cambio per Gattuso. Meno di 20′ alla fine, non si sblocca il punteggio.

Fuori Calhanoglu, dentro Castillejo. Primo cambio per Gattuso. Meno di 20′ alla fine, non si sblocca il punteggio. 72′: Castillejo!!! Cross di Calabria da destra, Castillejo tocca ma non trova la porta grazie anche alla deviazione di Izzo. Subito molto attivo il n.7 rossonero.

Castillejo!!! Cross di Calabria da destra, Castillejo tocca ma non trova la porta grazie anche alla deviazione di Izzo. Subito molto attivo il n.7 rossonero. 75′: Suso la mette dalla trequarti, Cutrone la addomestica per Higuain che calcia male e la palla rotola lenta tra le braccia di Sirigu.

Suso la mette dalla trequarti, Cutrone la addomestica per Higuain che calcia male e la palla rotola lenta tra le braccia di Sirigu. 80′: Momento molto confusionario della partita adesso. E’ calata la pressione del Torino.

Momento molto confusionario della partita adesso. E’ calata la pressione del Torino. 81′: Mazzarri toglie Baselli e inserisce Lukic.

Mazzarri toglie Baselli e inserisce Lukic. 82′: SUSOOOO!!! ESTERNO DELLA RETE! Meitè si addormenta e si fa soffiare il pallone da Bakayoko, subito per Castillejo che apre per Suso che punta l’avversario e calcia col destro trovando solo l’esterno della rete.

Meitè si addormenta e si fa soffiare il pallone da Bakayoko, subito per Castillejo che apre per Suso che punta l’avversario e calcia col destro trovando solo l’esterno della rete. 84′: HIGUAIN, ANGOLO! Suso da destra la mette forte e tesa, Castillejo la smorza per il Pipita che calcia ma il suo tiro è deviato. Nulla di fatto dal successivo corner.

HIGUAIN, ANGOLO! Suso da destra la mette forte e tesa, Castillejo la smorza per il Pipita che calcia ma il suo tiro è deviato. Nulla di fatto dal successivo corner. 85′: Punizione vicino alla bandierina conquistata da Castillejo, forse non c’era il fallo ma grande giocata dell’ex Villarreal. Va Suso a battere. Traiettoria a rientrare e i rossoneri protestano per un fallo di mano che non c’è.

Punizione vicino alla bandierina conquistata da Castillejo, forse non c’era il fallo ma grande giocata dell’ex Villarreal. Va Suso a battere. Traiettoria a rientrare e i rossoneri protestano per un fallo di mano che non c’è. 87′: CUTRONEEEEE!!! HA TIRATO FUORI!!!! PAZZESCO! Batti e ribatti in area, Zapata col tacco, forse involontariamente, mette in porta Cutrone che davanti a Sirigu calcia incredibilmente a lato. Era tutto buono.

Batti e ribatti in area, Zapata col tacco, forse involontariamente, mette in porta Cutrone che davanti a Sirigu calcia incredibilmente a lato. Era tutto buono. 89′: Espulso Mazzarri per proteste per un fallo (netto) non fischiato su Zaza. Entra Berenguer nel Toro al posto di Ansaldi. Finiti i cambi per i granata.

Espulso Mazzarri per proteste per un fallo (netto) non fischiato su Zaza. Entra Berenguer nel Toro al posto di Ansaldi. Finiti i cambi per i granata. 90′: 4 minuti di recupero.

4 minuti di recupero. 90+3′: SALVA TUTTO DJIDJI SU HIGUAIN! Colpo di testa del Pipita e il difensore granata allontana quasi sulla linea di porta.

Colpo di testa del Pipita e il difensore granata allontana quasi sulla linea di porta. 90+4′: Finisce qui: 0-0 tra Milan e Torino. Meglio il Toro all’inizio, bene il Milan nella ripresa ma non vince nessuno.

