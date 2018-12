Higuain si sblocca e il Milan torna a vincere: 2-1 alla Spal e Gattuso è salvo

Grande partita a San Siro, succede di tutto. Petagna e Castillejo in un lampo, poi nella ripresa Higuain fa 2-1. Suso espulso nel finale

Tre piccioni con una fava per il Milan che in un colpo solo ritrova gol, vittoria e il sorriso del Pipita che si sblocca dopo due mesi. Bella partita dei rossoneri che sanno reagire allo svantaggio iniziale fino a rimontare. Gattuso si salva e i rossoneri vanno a -1 dalla Lazio. Per la Spal altro ko e vittoria che manca da 10 gare.

La Partita

Suso era l’ago della bilancia: a seconda della sua presenza o meno, Gattuso avrebbe scelto la formazione. Lo spagnolo c’è e quindi Calhanoglu arretra a centrocampo per fare spazio a Castillejo. Dietro gioca Abate e non Calabria in vista della Supercoppa. Semplici deve fare a meno del trottolino Lazzari: al suo posto Dickmann. Costa a sinistra. Davanti la coppia Antenucci-Petagna.

Il Milan parte forte e dopo pochi minuti si vede annullare il gol di Romagnoli. Subito dopo, alla prima azione offensiva la Spal passa in vantaggio grazie a Petagna (deviazione di Romagnoli che inganna Donnarumma). I padroni di casa non ci stanno e reagiscono immediatamente trovando il pareggio con un gran gol di Castillejo. Poco dopo Bakayoko va vicino al 2-1 ma il suo tiro termina alto.

Nella ripresa, dopo una conclusione alta del solito Petagna, il Milan effettua il sorpasso: Calabria va al cross sul secondo palo per Calhanoglu che la appoggia per il Pipita che da due passi non può sbagliare. 2-1 e San Siro che esplode di gioia. Poco dopo Calhanoglu sfiora il tris. Nel finale succede di tutto. Il Milan è stanco e la Spal sfiora il pari con Petagna, poi Suso viene espulso e in pieno recupero Donnarumma è miracoloso su Fares. E’ la parata che salva il risultato, è la parata che fa vincere il Milan. Finisce 2-1 e per i rossoneri è festa grande. Non altrettanto per la Spal che gioca una buona gara ma perde ancora e ora Semplici rischia.

La Cronaca Live

20.31 Si comincia!

2′: Prova subito a sfondare higuain che salta due uomini ma poi viene bloccato. Subito attivo il Pipita.

4′: Batti e ribatti clamoroso al limite dell’area spallina, prima Gomis non la tiene, poi calcia Castillejo e trova il muro della difesa ospite. Partito fortissimo il Milan!

6′: Bakayoko di forza prova a passare: chiuso, sarà corner. Nulla di fatto dalla bandierina con la difesa biancoazzurra che allontana.

8′: ROMAGNOOOOLIIII!!!! GOL DEL MILAN! MA E’ TUTTO FERMO PER FUORIGIOCO! Col sinistro aveva portato in vantaggio i rossoneri ma si è alzata la bandierina dell’assistente. Abisso aspetta il var e poi conferma: gol annullato.

12′: PETAGNAAAA! 1-0 SPAL! Lancio lungo dalle retrovie, Petagna la mette giù bene e, dal limite spostato verso destra, calcia col mancino a incrociare: Romagnoli devia il tiro e la palla prende una traiettoria stranissima diventando imparabile per Donnarumma. Ospiti in vantaggio al primo tentativo.

14′: Higuaiiiin!!! Non arriva di un soffio sul pallone di Suso. Reazione Milan.

16′: CASTILLEJOOOOOO!!! 1-1 IMMEDIATO! Pressa alto e ruba palla a Dickmann che si fa spostare con troppa facilità. Lo spagnolo poi fa partire un missile terra-aria da sinistra verso destra che buca Gomis. Gran gol e soprattutto meritato per il Milan!

20′: Il Milan ha trovato il gol dopo 395 minuti, un’eternità.

26′: Continua a premere il Milan per trovare subito il vantaggio. Spal sulla difensiva.

32′: Kessie! Abate entra in area da destra dopo un bellissimo passaggio filtrante di Suso, cross respinto e poi ci prova Kessie ma la conclusione dell’ivoriano termina a lato.

36′: BAKAYOKOOO ALTOOO! Grande occasione per il Milan con l’ex Monaco che di controbalzo spara sopra la traversa. Era tutto solo sull’assist di Kessie.

41′: Calhanoglu! Scambia con Bakayoko e calcia col destro in caduta: palla che sibila a fil di palo.

44′: Male Higuain che sbaglia un altro controllo. San Siro inizia a rumoreggiare

45′: 1 minuto di recupero.

45+1′: Finisce qui il primo tempo: 1-1 a San Siro.

1-1 al termine dei primi 45 minuti. Apre Petagna con deviazione decisiva di Romagnoli, pareggia subito dopo Castillejo con un gran gol. Bene il Milan che ha avuto anche un paio di occasioni per andare in vantaggio soprattutto con Bakayoko. A tra poco per la ripresa.

21.33 Si riparte per il secondo tempo di Milan – Spal.

46′: Nella Spal durante l’intervallo è entrato Vicari al posto di Dickmann. Semplici dovrebbe passare al 4-4-2.

51′: Ammonito Kurtic, il primo cattivo del match, per un fallo su Bakayoko.

53′: Altro cambio nella Spal: dentro Fares per Costa.

55′: Come scritto poc’anzi, confermiamo che la Spal è passata al 4-4-2. Bonifazi scala a fare il terzino a sinistra con Cionek e Felipe centrali e Vicari a destra. Fares si posiziona esterno mancino a centrocampo.

56′: PETAGNA! ALTO! Si fa vedere la Spal con l’ex di turno che spara alto col sinistro.

57′: Ammonito Castillejo poco fa: fallo su Cionek.

63′: Intanto doppio cambio nel Milan: dentro Calabria e Cutrone per Abate infortunato e Castillejo. Gattuso passa al 4-4-2 con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. Davanti Higuain e Cutrone.

64′: HIIIIGUAAAAAIIIINNNN!!! SI SBLOCCA IL PIPITAAA! 2-1 MILAN! Bellissima traccia sulla destra di Suso per l’inserimento di Calabria che scodella un gran pallone, sulla sinistra arriva Calhanoglu che la appoggia per l’argentino che stavolta non può sbagliare. 2-1 meritato per il Milan.

65′: In lacrime Higuain che si è tolto un bel peso. Non segnava dal 28 ottobre contro la Sampdoria il Pipita.

70′: CALHANOGLUUUU! Milan vicinissimo al tris. Cross di Suso, il turco controlla e calcia col destro ma la palla esce di pochissimo.

72′: Bakayoko! Dribbling e gran botta col sinistro: Gomis respinge a due mani.

74′: Semplici si gioca il terzo cambio: dentro Valdifiori per Schiattarella. Spal che torna al 3-5-2.

78′: SPAL VICINA AL PAREGGIO! Corner dalla destra, stacco aereo di Cionek e palla che esce di un soffio.

79′: Ammonito Suso per proteste.

81′: Kessie!!! Su passaggio di Calhanoglu calcia alto di poco.

82′: Esce intanto un applauditissimo Higuain, al suo posto Borini. Si copre Gattuso.

85′: PETAGNAAA!!! Antenucci a rimorchio per l’ex Atalanta che calcia a botta sicura: deviazione di Romagnoli e palla fuori di niente. Donnarumma era immobile.

89′: ESPULSO SUSO! ATTENZIONE! Entra in ritardo su Valdifiori e si becca il secondo giallo. Milan in 10.

90′: Saranno 4 i minuti di recupero.

90+3′: DONNARUMMAAA!!! MA CHE PARATA HA FATTO SU FARES??? Di testa da due metri l’esterno della Spal colpisce ma il portiere rossonero fa un miracolo e con la mano aperta dice di no. Che parata!

90+4′: Finisce qua. Il Milan torna alla vittoria battendo per 2-1 una buona Spal.

Il Tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate (62′ Abate), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain (82′ Borini), Castillejo (62′ Cutrone). All: Gattuso.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann (45′ Vicari), Missiroli, Schiattarella (73′ Valdifiori), Kurtic, Costa (53′ Fares); Antenucci, Petagna. All: Semplici.

Arbitro: Abisso.

Gol: 13′ Petagna (S), 16′ Castillejo (M), 64′ Higuain (M).

Note: Espulso Suso (M) al 89′. Ammoniti: Zapata, Castillejo, Suso (M); Kurtic, Schiattarella (S).

