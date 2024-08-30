LIVE EUROPACALCIO – Ultima serata del mercato estivo 2024

LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

Foto di Stefano D’Offizi

Live EuropaCalcio mercato: di seguito, le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo in costante aggiornamento fino alle ore 24:00. Vi invitiamo numerosi a seguire anche la diretta streaming nel Salotto Calcio Time addobbato, per l’occasione, con gli ultimi affari della sessione estiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Lazio: Mandas tra Genoa e Juve. Idea Lucca se parte il Taty Calciomercato News

20:00 – Ora, è anche ufficiale: Nehuen Perez passa dall’Udinese al Porto. Il difensore, vicinissimo al Napoli nel corso della sessione invernale, raggiunge il club lusitano mediante la formula del prestito oneroso da 4,1 milioni di euro con opzione di acquisto per ulteriori 13,3 milioni di euro.

20:03 – Danilo Cataldi, centrocampista proveniente dalla Lazio, è appena sbarcato a Firenze, laddove c’è ad attenderlo la Fiorentina di Raffaele Palladino. Il mediano si trasferisce in viola mediante la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, la dirigenza gigliata avrebbe sbloccato le situazioni relative a Edoardo Bove e Robin Gosens, pronti a raggiungere la città per siglare i nuovi contratti.

Ti potrebbe interessare Cristiano Ronaldo sfida il tempo: doppietta e record con l’Al Nassr Estero

20:10 – Non giungono novità per ciò che concerne la mediana del Milan. Le trattative per la cessione di Bennacer sono completamente bloccate, ragion per cui, il contestuale arrivo di Rabiot sarebbe, al momento, da escludere. Gli elevati costi dell’operazione, tra l’altro, avrebbero chiuso la strada di Milanello al francese.

20:23 – Fiorentina ancora protagonista delle ultime ore del mercato, anche per ciò che concerne le uscite. Il club viola, infatti, starebbe lavorando con il Monza per il prestito di Alessandro Bianco, centrocampista che potrebbe fare le valigie considerando i nuovi arrivi di Cataldi e Bove dalla capitale. Prima, però, il club brianzolo dovrà necessariamente trovare una collocazione per Mattia Valoti, ex Primavera del Milan.

20:25 – Gelo totale tra il Napoli, Victor Osimhen e l’entourage del centravanti nigeriano, con il pomo della discordia da individuare nel club in cui il nigeriano dovrà trasferirsi dopo l’esperienza vissuta in azzurro. L’ex Lille, infatti, si sarebbe opposto a raggiungere l’Arabia Saudita per attendere evoluzioni da Londra, sponda Chelsea, indispettendo la società partenopea.

LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

20:30 – Edoardo Bove, intercettato dalle telecamere mentre si accinge a partire per Firenze, esprime tutto il proprio rammarico per l’interruzione del rapporto con la Roma: “Io e i tifosi giallorossi meritavamo un finale di storia diverso…”, le sue parole.

20:34 – Scott McTominay è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha reso noto di aver depositato in Lega Calcio il contratto firmato dal centrocampista scozzese. Accordo vincolante con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029 per il classe 1996, ex Manchester United.

20:45 – Novità per ciò che concerne il trasferimento di Tammy Abraham al Milan: la formula per l’attaccante sarebbe quella del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro che il Diavolo ha versato nelle casse della Roma. Gratuito, invece, il passaggio di Saelemaekers al club capitolino.

20:55 – Monza, Perisic avrebbe definitivamente rifiutato il trasferimento al Monza. L’esterno croato era stato contattato da Adriano Galliani nel pomeriggio per il ritorno in Italia; l’assalto del Condor, al momento, è fallito.

LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

21: 00: Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha praticamente concluso la trattiva per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, il quale sta svolgendo le visite mediche propedeutiche all’ufficialità dell’affare. L’operazione si sarebbe conclusa sulla base di 13 milioni di euro, con il trasferimento che è da identificare a titolo definitivo.

21:20 – Robin Gosens è ufficialmente un calciatore della Fiorentina; il laterale sinistro raggiunge il club gigliato dall’Union Berlino sulla base di un prestito oneroso da 750mila euro con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro che può diventare obbligo dovesse il calciatore giocare il 50% delle partite.

21:28 – La Lazio ha definito la trattativa con il Marsiglia e, dopo aver fatto svolgere le visite mediche a Samuel Gigot, ha comunicato l’ingaggio del difensore proveniente dal Marsiglia. Contestualmente, il club biancoceleste ha comunicato la cessione al Bologna di Casale.

21:35 – Milan e Roma hanno ufficializzato lo scambio che si è materializzato nelle ultime ore tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. I due club hanno provveduto a depositare i contratti in Lega. In particolare, una deroga consentirà all’attaccante giallorosso di partecipare alla trasferta di Roma, contro la Lazio.

21:40 – Colpo dell’Arsenal sul gong, o quasi, della sessione estiva: i Gunners avrebbero raggiunto l’accordo con Raheem Sterling, esterno del Chelsea. Tutto ciò, potrebbe sbloccare il passaggio di Jadon Sancho a Londra, sponda Blues, esterno accostato con forza anche alla Juventus.

LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

21:50 – Non si sblocca la cessione di Armand Laurientè dal Sassuolo. Il club neroverde non avrebbe intenzione di accettare le offerte che sono pervenute dal Fenerbahce e della Lazio, club a caccia di un esterno in queste ultime due ore che ci separano dal termine del mercato estivo.

22: 00 – Ora, è anche ufficiale: Billy Gilmour, centrocampista scozzese classe 2001, è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha depositato il contratto in Lega e completa, così, la propria campagna estiva in entrata. L’operazione si è conclusa sulla base di 14 milioni di euro che entreranno nelle casse del Brighton.

22:10 – Tentativo in corso del Como per Ivan Persic, esterno croato che avrebbe appena declinato la risposta di Adriano Galliani e del Monza. I lariani tentano, dunque, l’inserimento per un nuovo innesto di esperienza.

22:15 – Salta ufficialmente l’eventuale trasferimento di Diogo Djalò alla Roma. La Juventus avrebbe escluso il centrale dal mercato dopo il mancato passaggio alla società giallorosso. Reperire un sostituto sarebbe stato complicato, dunque, l’operazione può considerarsi definitivamente saltata.

22:26 – La Roma, persi Danso e Djalò per motivi economici e, ufficiosamente, riconducibili alle visite mediche, starebbe tentando l’inserimento per Mario Hermoso, centrale ex Atletico attualmente svincolato.

22:30 – Maxence Lacroix, centrale del Wolfsburg accostato più volte alle squadre italiane, tra cui Napoli e Milan, ha firmato il proprio contratto con il Crystal Palace. Quarto acquisto per il club britannico proprio negli ultimi minuti del mercato estivo.

22:35 – Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto del sostituto di McTominay, destinato al Napoli: si tratta di Manuel Ugarte, centrocampista che si trasferisce ai Red Devils sulla base di 50 milioni di euro, ai quali dovrebbero aggiungersi circa 10 milioni di euro di bonus. Contratto quinquennale per il mediano.

22:38 – Colpo della Roma, che si aggiudica un altro duello di mercato con il Milan e si aggiudica le prestazioni di Manu Konè, centrocampista francese, classe 2001. L’operazione si conclude sulla base di 25 milioni di euro tra parte fissa (17 milioni di euro) e bonus. In attesa di completare la difesa, la società giallorossa piazza l’ennesimo colpo della propria estate.

LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

22:40 – La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Edoardo Bove, centrocampista che raggiunge la viola mediante la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il calciatore ha firmato il proprio contratto con la società gigliata.

22:45 – Jadon Sancho è ufficialmente un calciatore del Chelsea. L’esterno, vicino anche alla Juventus, passa ai Blues mediante la formula del prestito. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il nuovo patto con il club. Si chiude, dunque, un’altra telenovela di mercato.

22: 50 – Ultimo colpo del Parma per Fabio Pecchia: la società crociata ha definito l’operazione per Madela Keita, mediano dell’Anversa che raggiunge il club in cambio di 10 milioni di euro.

23:02 – ESCLUSIVA EUROPACALCIO: Tentativo del Brescia per Torregrossa, bomber che si è svincolato dal Pisa di Filippo Inzaghi nel corso del pomeriggio. L’operazione potrebbe protrarsi entro la mezzanotte essendo, il cartellino del centravanti, rilevabile a parametro zero.

23:10 – Il tentativo del Brescia per Torregrossa è andato a vuoto: il centravanti ha firmato un contratto annuale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025, con la Salernitana. Operazione definita in questi minuti.

23:25 – Si risolve, quasi definitivamente, la questione relativa al futuro di Hermoso. Il calciatore iberico, svincolato a parametro zero dopo l’esperienza quadriennale all’Atletico Madrid, viaggerà verso la Turchia, laddove sosterrà le visite mediche con i Campioni in carica del Galatasaray. Salta, dunque, l’ipotetica operazione legata alla Roma.

23:38 – Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, il Venezia di Di Francesco prova a reagire immediatamente sul mercato. Il club veneto ha comunicato gli arrivi di Alessandro Plizzari, estremo difensore scuola Milan e Franco Carboni, dall’Inter.

00:00 – Stop alle trattative! La Serie A chiude le porte alla sessione estiva del mercato.