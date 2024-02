LIVE EUROPACALCIO- ecco le ultime notizie riguardanti ufficialità e affari in dirittura d’arrivo nel corso dell’ultima giornata del mercato

Foto di Stefano D’Offizi

13:05: Marash Kumbulla ha ultimato l’iter delle visite mediche e può considerarsi, ufficialmente, un nuovo difensore del Sassuolo. L’operazione tra neroverdi e la Roma è stata definita sulla base del prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2024. Il difensore classe 2000 è reduce da un infortunio, ma ha offerto garanzie riguardo la propria tenuta fisica alla società emiliana.

13:47: Adam Masina è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. La società granata ha raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore mediante la formula del prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2024. Il contratto è stato ufficialmente depositato in Lega.

15:23: La Lazio starebbe per definire l’arrivo di Ryan Kent, esterno offensivo in forza al Fenerbahce e cresciuto nel Liverpool. Il ventiseienne, secondo quanto confermato da Tuttomercatoweb, sarebbe ad un passo dalla società biancoceleste in prestito con diritto di riscatto.

15:29: Yerry Mina passa ufficialmente al Cagliari, con il difensore classe 1994 che ha appena firmato un accordo semestrale con la società sarda dopo l’addio alla Fiorentina, club che ne ha già comunicato la cessione del cartellino a titolo definitivo.

15:53: Thomas Henry lascia l’Hellas Verona, cn il club scaligero che completa, così, un’altra operazione in uscita nel corso di questa sessione invernale. L’attaccante, secondo quanto comunicato di Tuttomercatoweb, sarebbe già in Belgio per sostenere le visite mediche con il Gent. L’ufficialità dell’accordo è attesa in queste ore.

16:02: Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. La società giallorossa ha definito la trattativa con l’Empoli mediante la formula a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di euro di bonus, 2 milioni di euro dei quali facilmente raggiungibili. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con la società giallorossa.

16:42: La Salernitana protagonista delle ultime ore della sessione invernale. La società granata ha appena comunicato ben tre trasferimenti in entrata. Sbloccata la situazione con la FIFA e con il Milan per Marco Pellegrino mediante la formula del prestito, i campani si sono assicurati le prestazioni di Vignato, dal Pisa, e Gomis, centrocampista classe 1999 acquistato in prestito dal Kasimpasa.

17:19: La Cremonese si assicura un colpo importante in quanto ad esperienza e qualità: la società lombarda ha infatti annunciato l’ingaggio di Luca Marrone, centrocampista trentatreenne cresciuto nel vivaio della Juventus e con la qual ha totalizzato 23 presenze in carriera e mettendo i bacheca tre Scudetti, due SuperCoppe Italiane e una Coppa Italia. Il centrocampista arriva dal Lecco mediante la formula del prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno.

17:41: Petar Musa, centravanti croato accostato più volte al Genoa, ha completato il proprio passaggio negli Stati Uniti, al Dallas FC. L’ex attaccante del Benfica ha firmato il contratto che lo legherà a sodalizio americano. Obiettivo ufficialmente sfumato per il Genoa.

18:21: Il Bayern Monaco si era già assicurato le prestazioni del centrocampista Bryan Zaragoza dal Granada ma, la novità delle ultime ore, è quella che, i bavaresi, hanno anticipo l’arrivo del classe 2001 già in questa sessione invernale. Al club spagnolo un indennizzo di circa 4 milioni di euro.

18:36: L’Hellas Verona ha ufficializzato di aver ingaggiato l’esterno classe 2002 Stefan Mitrovic dalla Stella Rossa. Il serbo raggiunge il club scaligero a titolo definitivo. Nel frattempo, sembrerebbe essere in stand-by l’operazione Henry al Gent.

18:45: Il mercato del Milan è sostanzialmente chiuso. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società rossonera non avrebbe preso in considerazione diverse operazioni di mercato, come i centrali difensivi Ozkacar, del Valencia e Cresswell. Non assecondata, dunque, la volontà di Stefano Pioli di ottenere un centrale difensivo nel corso di questa sessione invernale del mercato.