Lione, Matic sul mercato: “Mi erano arrivate voci, a gennaio, ma…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Febbraio 2025 · Aggiornato il 22 Febbraio 2025

Nemanja Matic, centrocampista serbo del Lione con un passato alla roma, ha parlato delle voci del mercato di gennaio: le parole

MATIC LIONE MERCATO – Tra i punti di forza di uno storico club francese che sta tentando di risalire la china in Patria, così come a livello europeo, c’è Nemanja Matic, esperto centrocampista con un passato alla Roma. Complici le ventisei presenze stagionali, condite da un assist, l’ex mediano giallorosso sta contribuendo a rendere più agevole il percorso dell’OL anche in europa league, laddove il club transalpino sfiderà lo Steaua Bucarest negli ottavi di finale di una competizione che comprende anche la lazio e la Roma. Matic prosegue la propria avventura a Lione malgrado diversi rumors di mercato lo vedessero al passo d’addio da un club al quale si è legato contrattualmente a gennaio 2024, a fronte di un esborso di poco superiore ai 2,5 milioni di euro che il Lione ha riconosciuto al Reims.

L’ex Manchester United sta mostrando ottima tenuta fisica, mentre sulle qualità tecniche non c’è mai stato modo di discutere. Le garanzie atletiche del trentasettenne centrocampista potranno fare più che comodo alla società transalpina verso un finale di stagione appassionante, con il calciatore totalmente focalizzato sull’attuale squadra a dispetto delle voci di mercato. La conferma giunge direttamente ai microfoni del quotidiano francese Le Progres, ai quali Matic ha rivelato:

Nemanja Matic spegne le voci di mercato sul proprio conto: le dichiarazioni rilasciate a un quotidiano francese

“Sì, avevo sentito qualche rumors riguardo un mio possibile addio già nel corso della sessione invernale, ma sono ancora qui. Non leggo molto i giornali e l’ho sempre ritenuta una prerogativa fondamentale nella mia carriera per evitare di farmi condizionare dalle indiscrezioni di mercato. Sono qui e voglio fare il meglio per il Lione: questa è l’unica verità che conta davvero”, ha chiosato Matic.