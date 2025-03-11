Lione-Fonseca, amore a prima vista: pronto il ricorso; i calciatori…

Il rapporto professionale tra l’Olympique Lione e Paulo Fonseca sta proseguendo con le migliori aspettative: pronto il ricorso in tre istanze

LIONE FONSECA RICORSO – Sta mettendo in pratica tutto ciò che non gli è riuscito, o quasi, in cinque mesi alla guida del Milan. Paulo Fonseca, tecnico portoghese esonerato lo scorso 29 dicembre, ha conquistato Lione con risultati e modo di imporre le proprie idee ai calciatori, con questi ultimi “esortati a dare tutto per la maglia e per il proprio allenatore”, come ribadito anche da Ryan Cherki, trequartista e punto di forza dell’OL. La squalifica di nove mesi per reazione eccessiva nei confronti del Direttore di Gara nel corso della gara contro il Brest ha destabilizzato il club al punto di preparare il ricorso per l’inibizione inflitta all’ex tecnico della Roma, mentre la squadra vola sul campo a quattro punti dalla zona Champions.

La vittoria esterna sul campo del Nizza ha ulteriormente galvanizzato il Lione sul lavoro svolto da Fonseca in questi tre mesi, con il club pronto alle barricate per difendere il proprio Mister nelle sedi competenti della Federazione Calcistica Francese (FFF). Qualora la prima istanza non dovesse fornire gli esiti sperati, la società potrebbe anche ricorrere in altre sedi, quali il CNOSF (Centro Nazionale Olimpico e Sportivo Francese) e il Tribunale Amministrativo, come confermato da Foot Mercato.

L’Olympique Lione pronto a difendere Fonseca; ricorso in tre mosse

Ma ciò che più va sottolineato, è l’impatto di Fonseca nel mondo dell’Olympique: tutti unanimi nel considerare il tecnico un valore aggiunto del club. La dimostrazione proviene da altre dichiarazioni dello stesso Cherki, decisivo per il colpo Champions dell’OL: “Paulo ci trasmette gioia e sicurezza: volevamo dare tutto per lui, perché riteniamo abbia subito una grave ingiustizia e perché teniamo molto a lui. È una persona per bene e il rapporto che si è venuto a creare con tutto il suo staff è splendido: vogliamo ripagarli per tutto questo. Crediamo il club farà ricorso contro la squalifica, mentre noi attendiamo il ritorno del Mister”, ha chiosato il fantasista.