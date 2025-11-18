Lione-Endrick, accordo vicino con clausola presenze sul prestito

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Il piano del Lione per Endrick

Il Lione accelera sul prestito di Endrick, attaccante di proprietà del Real Madrid, per rinforzare la squadra da gennaio fino al termine dell’attuale stagione. La strategia del club francese è chiara: aggiungere qualità e imprevedibilità a un reparto offensivo che ha bisogno di soluzioni immediate.

Il punto centrale della trattativa riguarda la gestione del minutaggio del giovane brasiliano. Da quanto emerge, le condizioni poste dal club spagnolo incidono direttamente sulla fattibilità dell’accordo.

La clausola presenze discussa tra i due club

Secondo quanto riportato da Canal+, il Lione rischierebbe penalità economiche nel caso in cui Endrick non disputasse almeno venticinque partite nella seconda metà della stagione. Si tratta di un vincolo significativo, soprattutto considerando la necessità di garantire continuità e spazio in un contesto competitivo e con una rosa già strutturata.

Un ulteriore dettaglio arriva da The Athletic, che spiega come le due società stiano negoziando una clausola di presenza specifica. In pratica, il Lione dovrebbe versare una somma aggiuntiva al Real Madrid qualora non venisse raggiunto il numero di presenze da titolare concordato sul giovane attaccante.

Accordo atteso entro dicembre

La trattativa procede in modo positivo e le parti sembrano vicine a definire tutti gli aspetti rimasti sul tavolo. Le ultime indicazioni fanno pensare che l’intesa finale possa arrivare entro dicembre, con l’obiettivo di permettere a Endrick di unirsi al Lione già a inizio gennaio per inserirsi rapidamente nel progetto tecnico.

