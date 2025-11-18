Lione-Endrick, accordo vicino con clausola presenze sul prestito
Il piano del Lione per Endrick
Il Lione accelera sul prestito di Endrick, attaccante di proprietà del Real Madrid, per rinforzare la squadra da gennaio fino al termine dell’attuale stagione. La strategia del club francese è chiara: aggiungere qualità e imprevedibilità a un reparto offensivo che ha bisogno di soluzioni immediate.
Il punto centrale della trattativa riguarda la gestione del minutaggio del giovane brasiliano. Da quanto emerge, le condizioni poste dal club spagnolo incidono direttamente sulla fattibilità dell’accordo.
La clausola presenze discussa tra i due club
Secondo quanto riportato da Canal+, il Lione rischierebbe penalità economiche nel caso in cui Endrick non disputasse almeno venticinque partite nella seconda metà della stagione. Si tratta di un vincolo significativo, soprattutto considerando la necessità di garantire continuità e spazio in un contesto competitivo e con una rosa già strutturata.
Un ulteriore dettaglio arriva da The Athletic, che spiega come le due società stiano negoziando una clausola di presenza specifica. In pratica, il Lione dovrebbe versare una somma aggiuntiva al Real Madrid qualora non venisse raggiunto il numero di presenze da titolare concordato sul giovane attaccante.
Accordo atteso entro dicembre
La trattativa procede in modo positivo e le parti sembrano vicine a definire tutti gli aspetti rimasti sul tavolo. Le ultime indicazioni fanno pensare che l’intesa finale possa arrivare entro dicembre, con l’obiettivo di permettere a Endrick di unirsi al Lione già a inizio gennaio per inserirsi rapidamente nel progetto tecnico.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League