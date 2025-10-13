L’infortunio di Saelemaekers e un dubbio che pende a destra: Max..

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

SAELEMAEKERS INFORTUNIO – Le negative sensazioni dal Belgio sono state confermate anche a Milano. Alexis Saelemaekers, esterno del Milan e grande protagonista di quest’ottimo avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri, ha riportato un infortunio al flessore della coscia destra, evidenziando una lesione che terrà ai box la freccia belga per i prossimi impegni sul calendario del Diavolo. Nel corso della giornata di sabato, a seguito dalla gara contro la Macedonia, lo staff medico della selezione belga aveva anticipato quanto confermato dagli esami strumentali cui si è sottoposto il classe 1999 nel corso della giornata odierna.

A pochi giorni dalla gara contro la Fiorentina, dunque, molti dei dubbi del tecnico rossonero penderanno a destra. Il naturale sostituto di Saelemaekers, Zachary Athekame, ha collezionato appena mezz’ora di Serie A nelle prime cinque partite del Milan, non risultando una primissima scelta del Mister livornese. A fronte di ciò, non è escluso che si possa optare per un cambio modulo, passando alla difesa a quattro, in modo da ovviare alla grave assenza dello stesso esterno belga. Secondo quanto appreso, infatti, Allegri potrebbe cucire un nuovo abito tattico al Diavolo sulla base di un 4-3-3, che preveda l’inserimento di un terzino bloccato, quale Fikayo Tomori in una posizione quasi “inedita”, con l’impiego di Koni De Winter in posizione centrale.

Milan, l’infortunio di Saelemekers: in dubbio anche per il Pisa; ma quanti dubbi per Max

Altre condizioni da valutare saranno quelle dei vari Rabiot, Pulisic, Estupinan, i quali potrebbero non partecipare agli ultimi impegni con le proprie Nazionali a causa di qualche acciacco fisico di troppo. Chi, invece, ha già fatto ritorno a Milanello e pare stia definitivamente scaldando i motori in vista della sfida a Stefano Pioli è Rafael Leao, con il numero 10 dispensato dal C.T. del Portogallo, Martinez, dalla gara contro l’Ungheria. Spia d’emergenza accesa a Milanello, in una settimana che preannuncia complicata per Allegri e il suo staff.