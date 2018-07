Liga, Simeone: “Decisi di diventare allenatore a 27-28 anni, quando militavo nella Lazio”

Il tecnico dell’Atletico Madrid rivela un’aneddoto interessante

Dopo l’ennesima stagione positiva alla guida del suo Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone si dimostra già carico in vista della prossima annata che verrà. I colchoneros hanno vinto l’Europa League nella scorsa stagione e sono riusciti a trattenere la loro punta di diamante, neo Campione del Mondo con la Francia: Antoine Griezmann. In una intervista a The Coaches, Simeone ha svelato un aneddoto interessante riguardo la sua professione di allenatore. Ecco le sue parole:

“Avevo 27 o 28 anni quando decisi davvero che sarei diventato un allenatore. Ricordo che stavo tornando a casa dopo un allenamento con la Lazio e finsi di dover guidare una sessione di allenamento. Mi dissi: ‘Lavoriamoci’. Sapete come i bambini usano l’immaginazione quando giocano? Feci la stessa cosa da adulto, giocando ad essere un allenatore. Usai la mia squadrae mi immaginai prendere parte all’allenamento. Mi figurai la partita successiva e pianificai tutto ciò di cui avrei avuto bisogno: alla fine ero sommerso da fogli di carta ricoperti di disegni e annotazioni”.

Simeone è sempre stato una persona di grande personalità da giocatore e sta dimostrando lo stesso anche da allenatore. I risultati che sta ottenendo tra le fila dell’Atletico Madrid lo testimoniano.