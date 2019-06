Lichtsteiner lascia l’Arsenal: “E’ stato bello, è mancato solo il lieto fine”

LICHTSTEINER ADDIO ARSENAL - "Auguro il meglio ai miei compagni, al mister e al suo staff e, agli impiegati della società e a tutti i tifosi"

LICHTSTEINER ADDIO ARSENAL – Era nell’aria, ora è ufficiale: l’esperienza di Stephan Lichtsteiner all’Arsenal termina dopo appena un anno. Il terzino ha fatto sapere tramite Instagram che l’anno prossimo non giocherà con i Gunners ed ha voluto ringraziare la società londinese con un lungo post sul proprio account.

Lo svizzero non nasconde un po’ di amarezza per come si è conclusa l’annata, ma ringrazia comunque il club per l’esperienza che gli ha fatto vivere. Ecco il post del terzino classe ’84 che certifica il suo addio.

“È stato bello far parte di questo club, è stata una grande sfida e una bella esperienza anche se, purtroppo, senza lieto fine. Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto, l’ho molto apprezzato. Siamo stati vicini a scrivere un altro importante capitolo della fantastica storia di questo club – il riferimento alla finale di Europa League persa col Chelsea – Ma essere vicini sfortunatamente non basta, è dura da accettare e sono molto dispiaciuto. Era il nostro obiettivo riportare l’Arsenal ai più alti livelli in campo internazionale e vincere dei trofei e ora auguro il meglio ai miei compagni, al mister e al suo staff, a tutti gli impiegati della società e a tutti i tifosi. Sono convinto che la nostra squadra può portare a termine questa missione nella prossima stagione”.

LICHTSTEINER ADDIO ARSENAL – Non è ancora noto cosa fa Lichtsteiner la prossima stagione. L’ex terzino di Lazio e Juventus aveva parlato anche di un possibile ritiro ma appare più realistico che cerchi un’ultima avventura professionale. A breve si saprà di più.

