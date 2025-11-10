Lewandowski trascina il Barcellona con una tripletta a Vigo
Lewandowski eterno: tripletta e vittoria per il Barcellona
A 37 anni, Robert Lewandowski continua a essere una garanzia di gol e leadership. L’attaccante polacco ha guidato il Barcellona a una pesante vittoria per 4-2 sul campo del Celta Vigo, firmando una tripletta che riporta entusiasmo e punti preziosi alla squadra di Hansi Flick.
La partita al Balaídos è stata intensa fin dall’inizio. Al 10’ Lewandowski ha sbloccato il match dal dischetto, ma il Celta ha reagito subito con il pari di Carreira. Dopo diverse occasioni sprecate, i blaugrana sono tornati avanti al 37’ con un’azione perfetta rifinita ancora dal polacco. Il 2-1, però, è durato poco: Borja Iglesias ha trovato un gran gol che ha momentaneamente riportato la parità. Prima dell’intervallo, il giovane Yamal ha siglato il 3-2 con un destro preciso.
Tripletta e leadership: il Barcellona si rilancia in Liga
Nel secondo tempo, i ritmi si sono abbassati, ma Lewandowski ha completato la sua serata da incorniciare con un colpo di testa potente al 74’, chiudendo la partita e portando il Barcellona a -3 dal Real Madrid.
Espulsione nel finale per Frenkie de Jong, ma la vittoria non è mai stata in discussione. Il Barcellona ritrova fiducia, e il suo numero 9 dimostra ancora una volta che l’età, per lui, è solo un numero.
