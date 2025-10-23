Lewandowski tra Al Nassr, Atlético e Milan: il Barcellona lo saluta
Robert Lewandowski, il futuro è aperto tra Europa e Arabia
Il futuro di Robert Lewandowski è uno dei temi più caldi del calciomercato 2026. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Barcellona, l’attaccante polacco riflette sulla prossima tappa della sua carriera. In corsa ci sono tre destinazioni di grande fascino: Al Nassr, Atlético Madrid e Milan.
Il Barcellona prepara il dopo Lewandowski
Il tecnico tedesco Hansi Flick privilegia un calcio rapido, verticale e con un centravanti più dinamico. In questo contesto, il ruolo di Lewandowski si è ridotto progressivamente e il club non intende prolungare l’accordo oltre il 2026. La separazione appare dunque una possibilità concreta.
Al Nassr tenta il colpo, ma Atlético e Milan restano vigili
L’Al Nassr sogna un’accoppiata d’oro con Cristiano Ronaldo e prepara un’offerta milionaria per il bomber polacco. Tuttavia, l’Atlético Madrid resta una soluzione più in linea con la sua ambizione sportiva, mentre il Milan studia l’ipotesi di un arrivo a parametro zero, affascinato dall’idea di aggiungere esperienza e leadership al reparto offensivo.
Una scelta tra ambizione e gloria finale
Le prossime settimane saranno decisive per Robert Lewandowski, che dovrà scegliere se proseguire in Europa o accettare l’ultima, ricchissima sfida in Arabia Saudita.
