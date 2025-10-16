Lewandowski, il Milan si defila: futuro incerto per il polacco
Lewandowski e il rebus futuro
Il nome di Robert Lewandowski continua a far discutere in chiave calciomercato 2026. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite Goal.pl, l’approdo al Milan appare al momento improbabile. Il club rossonero non ha intenzione di puntare sull’attaccante polacco, oggi trentasettenne, e preferisce valutare altre opzioni per il reparto offensivo.
Il punto di vista internazionale
Nonostante l’indiscrezione, il giornalista polacco Tomasz Ćwiąkała ha sottolineato che il Milan resterebbe comunque una destinazione logica per Lewandowski, definendo i rossoneri una soluzione di alto livello per l’ultima fase della sua carriera. L’attaccante, legato al Barcellona, sembra infatti orientato a non prolungare la sua permanenza in Liga, aprendo così scenari intriganti per il prossimo mercato.
Ultima stagione in Spagna?
L’attuale campionato potrebbe rappresentare l’ultima annata di Lewandowski in Spagna. Il polacco, motivato a restare protagonista ad alti livelli, sta riflettendo sulla sua prossima sfida professionale. Se da un lato il Milan si sfila, dall’altro resta viva la possibilità che altri top club europei si muovano, pronti ad accogliere uno dei centravanti più prolifici dell’ultimo ventennio.
Il rebus sul futuro di Lewandowski è appena iniziato, e il prossimo gennaio potrebbe essere decisivo per il suo destino.
