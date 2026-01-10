L’Everton è alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il proprio out di destra e prova a fare spesa dalla nostra Serie A. Il club di proprietà dei Friedkin ha messo il mirino su Brooke Norton-Cuffy e Emil Holm.

SERIE A, L’EVERTON METTE NEL MIRINO NORTON-CUFFY E HOLM PER LA FASCIA DESTRA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i Toffies starebbero valutando seriamente entrambi i terzini militanti nel nostro campionato per provare a dare maggior solidità difensiva e, allo stesso tempo, imprevedibilità offensiva sulle fasce, magari condita con qualche assist.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Wrexham da favola in FA Cup: Forest ko ai rigori allo Stok Cae Ras Premier League Calcio News

Sono tutte caratteristiche che Norton-Cuffy e Holm hanno nelle proprie corde: il primo, proprio grazie alla sua grande corsa messa al servizio dei compagni anche in zona gol, sta impressionando tutti in questa prima metà di stagione e, oltre all’Everton, ha attirato l’interesse delle big italiane, tra cui Juventus e Inter.

Lo svedese, invece, non sta trovando troppo spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, ma, ogni volta che scende in campo, riesce sempre ad incidere o a rendersi pericoloso: in sole 9 presenze infatti, Holm ha raccolto un gol e ben 4 assist.

Oltre a “L’Everton guarda in Serie A: mirino su Norton-Cuffy e Holm ” leggi anche: