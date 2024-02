L’Empoli di Nicola è tra le squadre più in forma del campionato: Corsi ha specificato i grandi meriti del tecnico a dispetto dei predecessori

“C’era bisogno di una grande sterzata a livello caratteriale e Davide Nicola, in questo come nella proposta di gioco, sta facendo un grandissimo lavoro. Mi è dispiaciuto molto per Andreazzoli e Zanetti, ma la loro proposta di calcio e di carattere non era ritenuta sufficiente perché la squadra levasse le gambe. Sono due ottimi tecnici, ma il nuovo allenatore è un martello nel toccare i tasti giusti anche a livello di convinzione e siamo felicissimi di aver scelto lui quella domenica mattina, insieme ad Accardi. Non potevamo accontentarci di buone prestazioni, perché è il risultato che conta”. Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni de Il Tirreno, ha tessuto le lodi del nuovo tecnico dell’Empoli, Davide Nicola.

Dall’approdo in Toscana dell’ex tecnico di Genoa e Salernitana, tra le altre, l’Empoli ha messo decisamente la sesta, in virtù dei risultati positivi raggiunti in partite non certo agevoli contro Juventus e Fiorentina e negli scontri salvezza contro Monza, Sassuolo, Genoa e Salernitana, nei quali i toscani hanno inanellato tre vittorie. L’ottimo avvio di avventura sulla panchina empolese non può far considerare, Davide Nicola, semplice traghettatore: il tecnico ha ritrovato la verve della squadra conducendola, al momento, fuori dagli abissi raffigurati nella zona retrocessione, ora distante cinque lunghezze dopo diverse giornate trascorse al penultimo posto in graduatoria.

