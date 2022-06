Guglielmo Vicario è a tutti gli effetti un giocatore dell’Empoli. Il club toscano, infatti, ha esercitato l’opzione per il riscatto del portiere dal Cagliari a 8 milioni di euro. Nonostante ciò, il suo futuro sarà con ogni probabilità altrove.

L’EMPOLI HA RISCATTATO VICARIO: SUL PORTIERE NAPOLI, LAZIO E FIORENTINA

Come riporta Sky Sport, il giocatore è seguito da diverse squadre di Serie A, fondamentalmente da tutte quelle che hanno bisogno di un nuovo portiere. Nei giorni scorsi Fiorentina e Lazio hanno chiesto maggiori informazioni, anche se i biancocelesti stanno facendo registrare importanti passi avanti per Carnesecchi.

Nelle ultime ore, Vicario sarebbe finito anche nel mirino del Napoli. Gli azzurri sono ancora alle prese con le situazioni di Ospina e Meret: per entrambi la permanenza all’ombra del Vesuvio è ancora in dubbio, motivo per cui il club partenopeo si starebbe guardando intorno. L’Empoli valuta il portiere intorno ai 12 milioni di euro.

