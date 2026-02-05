Leicester, stangata in Championship: sei punti di penalizzazione e spettro retrocessione

Il Leicester sprofonda in una crisi che va oltre le recenti delusioni sul campo. Le Foxes, attualmente impegnate in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno, hanno ricevuto una penalizzazione di sei punti che rischia di comprometterne definitivamente la stagione. La sanzione, inflitta per la violazione delle norme di profitto e sostenibilità, ha un impatto immediato sulla classifica e trascina il club in piena lotta retrocessione. Un colpo durissimo per una società già alle prese con difficoltà sportive e strutturali.

La penalizzazione: motivazioni e quadro normativo

La decisione è arrivata dopo il verdetto della Commissione Disciplinare, la quale ha attestato le violazioni commesse dal Leicester City nel triennio preso in analisi. Secondo quanto emerso, le perdite complessive del club avrebbero superato i 200 milioni di euro, a fronte di un limite massimo consentito di 81 milioni.

Ti potrebbe interessare Pronostico Strasbourg vs Monaco – Coupe de France – 05 Febbraio 2026 Calcio Europeo

La English Football League ha recepito la raccomandazione della Commissione e applicato immediatamente la penalizzazione alla classifica di Championship, come sancito nel comunicato diramato dell’organo a capo della seconda serie inglese:

“L’EFL prende atto della decisione della Commissione Disciplinare indipendente, nominata ai sensi delle regole della Premier League, che ha confermato che il Leicester City FC ha violato le regole di profitto e sostenibilità nel triennio di riferimento che termina con la stagione 2023/24”, si legge nella dichiarazione.

Dopo aver valutato tutti i fattori rilevanti, la Commissione ha raccomandato una penalizzazione di sei punti. Il Consiglio dell’EFL si è riunito per esaminare la decisione e ha stabilito che la sanzione debba essere applicata alla classifica del campionato con effetto immediato”.

Una misura severa ma coerente con l’orientamento degli organi di controllo inglesi, sempre più rigidi nel far rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario. Le Foxes pagano così una gestione economica giudicata non sostenibile, aggravata dal mancato ritorno immediato in Premier League. La sanzione arriva in un momento delicatissimo della stagione, già non brillante per la squadra guidata da Martí Cifuentes, dove ogni punto acquista un peso specifico non indifferente.

La risposta del club e uno scenario sempre più cupo

Il club, protagonista della storica impresa della stagione 2015/16, ha reagito con un comunicato duro ma misurato, esprimendo “disappunto” per una sanzione ritenuta sproporzionata. La società ha voluto sottolineare come la Commissione abbia comunque riconosciuto l’assenza di fattori aggravanti e un miglioramento del quadro finanziario nell’ultimo esercizio, elementi che secondo la dirigenza avrebbero meritato maggiore considerazione.

Le Foxes stanno ora valutando le opzioni a disposizione, incluso un possibile ricorso, ma il tempo gioca contro. Sul piano sportivo, la penalizzazione proietta la squadra in una lotta salvezza inattesa, con un balzo indietro dalla 17esima alla 20esima posizione (campionato a 24 squadre) e il rischio concreto di una doppia retrocessione nel giro di due anni. Per una società che solo pochi anni fa alzava la Premier League al cielo, è l’ennesima dimostrazione di quanto fragile possa essere l’equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica. Il Leicester è chiamato ora a una reazione immediata, dentro e fuori dal campo, per evitare un tracollo storico.