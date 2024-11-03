Leghe europee e FIFPRO Europe: incontro tra datori e dipendenti

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 3 Novembre 2024 · Aggiornato il 3 Novembre 2024

I sindacati dei giocatori e le leghe professionistiche si sono riuniti il 24 ottobre 2024 a Bruxelles per una tavola rotonda europea, organizzata da FIFPRO Europe e dalle leghe europee, ospitata presso la sede della Belgium Pro League.

Questo incontro segue la recente denuncia alla Commissione europea sul Calendario internazionale delle partite (IMC) per motivi di concorrenza, presentata il 14 ottobre.

Durante la tavola rotonda, i rappresentanti delle leghe e dei sindacati hanno discusso di un modello di governance in cui le parti sociali svolgono un ruolo centrale nel negoziare accordi di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro nel settore del calcio professionistico, in conformità con il diritto nazionale e dell’UE.

I sindacati e le leghe hanno sottolineato l’importanza del dialogo sociale settoriale europeo come base per la stabilità e lo sviluppo sostenibile del calcio professionistico in Europa.

FIFPRO Europe e le leghe europee hanno concordato di proseguire il dialogo nelle prossime settimane e mesi con priorità.

Ti potrebbe interessare: