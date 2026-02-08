Lecce-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv
Sfida delicata e obiettivi diversi
La 24ª giornata di Serie A propone al Via del Mare una sfida dal peso specifico evidente tra Lecce e Udinese. Due squadre chiamate a muovere la classifica in un momento chiave della stagione, con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda per i salentini e dare continuità ai risultati per i friulani.
Le scelte di Di Francesco
In casa Lecce, Eusebio Di Francesco va verso un assetto offensivo con Walid Cheddira riferimento centrale, supportato da Pierotti e Riccardo Sottil, favorito su Banda. Non è al meglio Stulic, che ha lavorato a parte negli ultimi giorni. In difesa, al centro della retroguardia, Gaspar insidia Siebert per una maglia da titolare. In mezzo al campo il ruolo di regista spetterà a Ramadani, con Berisha indisponibile.
Le mosse di Runjaić
Situazione complessa in attacco per l’Udinese. Davis è fermo ai box e da prima punta toccherà a Gueye, con Bayo pronto a subentrare. Alle sue spalle potrebbe rivedersi Zaniolo dal primo minuto, soluzione che porterebbe Atta ad arretrare in mediana, con Miller inizialmente fuori. In difesa Bertola è in vantaggio su Kabasele, mentre tra i pali ci sarà Okoye.
Dove vederla in tv
Lecce-Udinese si giocherà alle ore 15:00 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con visione disponibile anche su Sky Zona DAZN al canale 214.