Lecce Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il quadro della sfida e le scelte dei tecnici

Il primo match domenicale della 13ª giornata di Serie A vedrà il Lecce sfidare il Torino, un confronto che arriva in un momento delicato per entrambe. La squadra di Eusebio Di Francesco punta a riprendere continuità e ritrova al centro dell’attacco Stulic, confermato prima punta nel tridente con Tete Morente e Sottil. In caso di necessità restano pronti Banda e il giovane Camarda. A centrocampo spazio a Berisha, Coulibaly e Ramadani, mentre la difesa sarà guidata da Gaspar. In porta confermato Falcone.

Torino, Adams recuperato e subito dal primo minuto

Nel Torino, il tecnico Marco Baroni ha recuperato Adams, favorito per partire dal via accanto a Zapata, anche se la candidatura di Ngonge rimane concreta. In mezzo agirà Asllani, affiancato da Vlasic e Casadei. Sulle fasce opereranno Pedersen e Lazaro, con Nkounkou ancora in corsa per una maglia. In difesa torna Coco, mentre restano da valutare le condizioni di Ismajli. Tra i pali previsto il sorpasso di Israel su Paleari.

Lecce Torino, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Israele; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.

Dove seguire Lecce Torino

La partita si giocherà domenica 30 novembre alle 12.30 allo stadio Via del Mare. Sarà disponibile in streaming su DAZN e in pay tv sul canale Sky Zona DAZN 214.

