Lecce Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv
Foto © Stefano D’Offizi
Il quadro della sfida e le scelte dei tecnici
Il primo match domenicale della 13ª giornata di Serie A vedrà il Lecce sfidare il Torino, un confronto che arriva in un momento delicato per entrambe. La squadra di Eusebio Di Francesco punta a riprendere continuità e ritrova al centro dell’attacco Stulic, confermato prima punta nel tridente con Tete Morente e Sottil. In caso di necessità restano pronti Banda e il giovane Camarda. A centrocampo spazio a Berisha, Coulibaly e Ramadani, mentre la difesa sarà guidata da Gaspar. In porta confermato Falcone.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Torino, Adams recuperato e subito dal primo minuto
Nel Torino, il tecnico Marco Baroni ha recuperato Adams, favorito per partire dal via accanto a Zapata, anche se la candidatura di Ngonge rimane concreta. In mezzo agirà Asllani, affiancato da Vlasic e Casadei. Sulle fasce opereranno Pedersen e Lazaro, con Nkounkou ancora in corsa per una maglia. In difesa torna Coco, mentre restano da valutare le condizioni di Ismajli. Tra i pali previsto il sorpasso di Israel su Paleari.
Lecce Torino, probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.
TORINO (3-5-2): Israele; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.
Dove seguire Lecce Torino
La partita si giocherà domenica 30 novembre alle 12.30 allo stadio Via del Mare. Sarà disponibile in streaming su DAZN e in pay tv sul canale Sky Zona DAZN 214.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League