Lecce, Tiago Gabriel nel mirino della Premier: valutazione 40 mln

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Tiago Gabriel, la rivelazione che accende il mercato

Un gol pesante, prestazioni solide e una crescita costante. Tiago Gabriel è diventato in poche settimane uno dei nomi più chiacchierati della Serie A. Il difensore classe 2004 del Lecce ha attirato l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei grandi club europei, con particolare interesse dalla Premier League.

La Premier League osserva con attenzione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, diversi club inglesi stanno monitorando da vicino l’evoluzione di Tiago Gabriel, pronti a muoversi già nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Il profilo del centrale portoghese piace per personalità, letture difensive e capacità di incidere anche in zona gol, qualità sempre più ricercate nel calcio inglese.

La posizione del Lecce e la valutazione di Corvino

Il Lecce, però, non intende farsi trovare impreparato. La dirigenza salentina, guidata da Pantaleo Corvino, ha fissato una valutazione netta: 40 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un messaggio chiaro al mercato. Il club considera Tiago Gabriel un patrimonio tecnico e strategico, non un semplice talento da valorizzare e cedere in fretta.

Strategia e prospettive future

La politica del Lecce resta coerente con gli ultimi anni: crescita, valorizzazione e tutela dei propri gioielli. Solo un’offerta fuori mercato potrebbe far vacillare le certezze del club. In caso contrario, Tiago Gabriel continuerà il suo percorso in giallorosso, con l’obiettivo di consolidarsi tra i migliori giovani difensori del campionato.

La Premier League osserva, ma il Lecce detta le condizioni. E il futuro del talento portoghese resta, per ora, saldamente ancorato al Via del Mare.