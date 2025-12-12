Lecce, Stulic firma il colpo sul Pisa: tre punti che pesano

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Lecce domina e trova il sigillo di Stulic

Il Lecce si prende una vittoria meritata contro il Pisa nella quindicesima giornata di Serie A Enilive, spinta dal primo gol in massima serie di Stulic. La squadra di Eusebio Di Francesco interpreta la partita con coraggio e continuità, sfruttando ampiezza, ritmo e una produzione offensiva costante. Al contrario, la formazione di Alberto Gilardino appare contratta, frenata dai risultati negativi e dalla classifica complicata.

La spinta dei salentini è evidente sin dai primi minuti. Sottil è in giornata, crea superiorità e costringe la retroguardia nerazzurra a interventi affannosi. Pierotti e Camarda provano a capitalizzare, ma difettano di precisione. Il primo tempo si chiude con un dominio territoriale giallorosso, interrotto solo da qualche intervento di Semper.

La svolta arriva dalla panchina

La ripresa segue lo stesso copione. L’errore di Akinsanmiro rischia di costare caro al Pisa, ma il Lecce spreca. I giallorossi collezionano corner e occasioni, senza però trovare il guizzo decisivo. A cambiare l’inerzia ci pensa la panchina: entrano Banda e Stulic, ed è subito svolta.

Il gol che cambia la partita

L’azione nasce da un uno contro uno vinto da Banda su Caracciolo. Il cross è teso, preciso, perfetto per l’inserimento di Stulic, che anticipa Canestrelli e firma il gol che accende il Via del Mare. Nel finale, il Pisa tenta una reazione disordinata, anche con l’ingresso di Buffon, ma il risultato non cambia.

Il Lecce sale a quota sedici punti. Il Pisa, invece, resta inchiodato nella zona rossa, con poche certezze e tanti interrogativi.