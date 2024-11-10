Lecce, Sticchi Damiani: “L’esonero di Gotti? Scelta dolorosa”

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Novembre 2024

LECCE STICCHI DAMIANI GOTTI – In occasione della conferenza stampa di questa mattina, Saverio Sticchi Damiani ha parlato dell’esonero di Luca Gotti dalla panchina del Lecce a seguito del pareggio casalingo contro l’Empoli per 1-1.

Così il presidente dei salentini: “L’esonero degli allenatori in questo club è sempre una scelta dolorosa. Noi a loro diamo tutto di noi stessi e da loro abbiamo sempre ricevuto tanto in questi anni. Dal punto di vista umano è una cosa particolarmente faticosa. La scelta è puramente tecnica, figlia di valutazioni tecniche sul trend della squadra in questo inizio di campionato. Si tratta di valutazioni che vengono fatte sempre ed esclusivamente nell’interesse del Lecce. Non è un tema legato solo alla classifica del momento, è un tema legato a valutazioni tattiche, rispetto alle quali si è deciso di provare a invertire il trend. Ringrazio il mister per il lavoro svolto. Lo considero un grande artefice della salvezza dell’anno scorso. Ieri è stato molto faticoso comunicargli la notizia, dal punto di vista umano e personale. Ma quando si tratta di dover pensare al bene del Lecce si affrontano anche questi sacrifici emotivi. Dobbiamo ringraziare lui, il suo vice e i suoi collaboratori. C’è la possibilità che qualcuno del suo staff rimanga a collaborare con noi, ma questo lo dirà l’area tecnica“.

LECCE STICCHI DAMIANI GOTTI – Poi: “L’area tecnica in questi anni ha dato delle letture mai banali, in un’ottica prospettica, e ha evidenziato un trend che ci impone una valutazione di questo tipo. Come presidente in questo campionato non voglio avere lo scrupolo di non aver fatto il massimo possibile. In questo momento la squadra occupa il penultimo posto in classifica, ha una delle peggiori difese e il peggiore attacco. Si è imposta così una riflessione dal punto di vista tecnico“.

