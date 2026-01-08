Lecce, sprint per Gandelman: visite e firma vicine

Visite mediche in Salento e iter definito

Il Lecce è pronto a entrare nella fase decisiva per Omri Gandelman. Secondo TMW, il centrocampista offensivo israeliano classe 2000 è stato autorizzato dal KAA Gent a raggiungere il Salento nella giornata di domani. Nello stesso giorno il giocatore sosterrà le visite mediche di rito, passaggio preliminare alla firma del contratto e alla successiva messa a disposizione di Eusebio Di Francesco per la seconda parte della stagione di Serie A.

Il profilo seguito da Corvino e Trinchera

L’operazione porta la firma dell’area tecnica giallorossa. Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno lavorato sul mercato internazionale con un obiettivo chiaro: aggiungere qualità offensiva e presenza negli ultimi metri. Gandelman, che milita nel Gent dal 2023 ed è legato al club belga da un contratto fino a giugno 2027, risponde a queste esigenze anche grazie alla sua duttilità e al passaporto portoghese.

Numeri, concorrenza e valutazione

I numeri rafforzano l’interesse del Lecce. In questa stagione Gandelman ha messo a referto 8 gol e 1 assist in 20 presenze tra Jupiler Pro League e coppa nazionale. A livello internazionale vanta 5 presenze e un gol con Israele. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di 5 milioni di euro, cifra che il Gent considera congrua. Nelle scorse settimane anche il Bologna era stato accostato al giocatore, ma ora il Lecce sembra aver preso un vantaggio concreto.