Lecce scatenato: dopo Karlsson, occhi su Hysaj ma c’è un ostacolo

6 Gennaio 2025

Con l’inizio del mercato invernale, il Lecce ha subito preso provvedimenti per rinforzare la rosa e centrare l’obiettivo salvezza. Infatti, dopo aver ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Karlsson dal Bologna, i salentini vogliono potenziare la difesa e avrebbero individuato in Elseid Hysaj il profilo che fa al caso loro. L’ex Napoli, voluto alla Lazio da Sarri, non rientra più nei piani dei biancocelesti che lo hanno messo fuori rosa.

HYSAJ-LECCE: SI, MA CON INGAGGIO RIDOTTO

Il terzino albanese nella capitale percepisce uno stipendio che è decisamente troppo alto per i giallorossi, si parla infatti, di 2,8 milioni di euro annui. Considerata la cifra, il Lecce è interessato all’acquisto del calciatore solamente se i capitolini pagheranno parte dello stipendio del classe 94. In Europa nessuno è disposto a pagare interamente l’ingaggio, al contrario dell’Arabia Saudita, dove l’entourage del giocatore ha proposto il proprio assistito, ma senza esito positivo.

La Lazio però, se non dovesse arrivare a Fazzini vista la concorrenza del Napoli, potrebbe virare su Medon Berisha, centrocampista classe 2003 che sta fornendo prestazioni di livello proprio con i salentini. Le due operazioni di mercato al momento non sono collegate, ma non si esclude la possibilità che lo possano diventare: in tal caso andrebbe in scena uno scambio tutto albanese, ma Hysaj non sarebbe convinto della destinazione, al contrario del suo connazionale.

