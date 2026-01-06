Lecce-Roma: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna in campo nella 19ª giornata di Serie A per chiudere il girone d’andata. I giallorossi fanno visita al Lecce oggi, martedì 6 gennaio, allo stadio Via del Mare, in un confronto che pesa per classifica e fiducia.

Il momento delle due squadre

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta, maturata a Bergamo con il gol decisivo di Giorgio Scalvini. Un ko che ha rallentato la corsa della Roma, chiamata ora a una risposta immediata per non perdere contatto con la zona europea. I segnali restano contrastanti, ma la qualità offensiva non manca.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, ha mostrato solidità strappando un prezioso 1-1 sul campo della Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Un risultato che ha rafforzato l’autostima dei salentini, determinati a rendere il Via del Mare un fattore anche contro una big.

Lecce-Roma, orario e probabili formazioni

Il match è in programma oggi alle ore 18.

Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Lecce-Roma in tv

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport. Streaming disponibile tramite DAZN, Sky Go e NOW.