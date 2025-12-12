Lecce-Pisa apre la 15ª giornata: formazioni e guida alla diretta tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le scelte di Eusebio Di Francesco per il Lecce

Lecce e Pisa inaugurano la quindicesima giornata di Serie A con una sfida che promette ritmo e equilibrio. Il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, valuta modifiche nel reparto offensivo. Spingono per una maglia da titolare Tete Morente e Riccardo Sottil, pronti a muoversi ai lati di Francesco Camarda, favorito su Stulic per il ruolo di riferimento centrale.

A centrocampo spazio a Coulibaly e Berisha, incursori ai lati del regista Ramadani, mentre la difesa sarà guidata da Gaspar davanti al portiere Falcone.

Le novità di Gilardino nel Pisa

Sul fronte toscano, Alberto Gilardino deve sopperire alla squalifica di Nzola. In avanti si candida Meister come prima punta, con il ballottaggio tra Tramoni e Moreo per completare il reparto. In mediana potrebbe tornare titolare Akinsanmiro, pienamente recuperato, mentre sulla sinistra cerca conferma Angori dopo le ultime buone prove.

Nel pacchetto arretrato il terzetto sarà completato da Calabresi, con Scuffet favorito per una nuova presenza da titolare tra i pali.

Lecce-Pisa, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè I., Akinsanmiro, Aebischer, Marin M., Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino.

Dove seguire Lecce-Pisa in diretta

Il match Lecce-Pisa, in programma questa sera, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento fissato dalle 20:30. Una sfida che può indirizzare il momento di entrambe e offrire indicazioni importanti in vista del prosieguo della stagione.