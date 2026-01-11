Lecce-Parma, formazioni e dove vederla in tv

Sfida salvezza al Via del Mare

Il programma della 20ª giornata di Serie A propone il lunch match tra Lecce e Parma, due squadre chiamate a fare punti pesanti nella corsa alla salvezza. Al Via del Mare si affrontano formazioni con identità diverse ma lo stesso bisogno di continuità, in una gara che può indirizzare il girone di ritorno.

Le scelte di Di Francesco

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco valuta cambi significativi nel reparto offensivo. Nel tridente ci saranno Pierotti e Stulic, con Banda confermato, mentre Sottil e Camarda partono dalla panchina. In mezzo al campo il punto di equilibrio resta Ramadani, con Gaspar guida della linea difensiva. Tra i pali nessun dubbio: spazio a Falcone.

Il Parma di Cuesta

Sul fronte Parma, Carlos Cuesta vuole dare continuità all’assetto visto nelle ultime uscite. Davanti confermato Pellegrino, supportato da Oristanio e Ondrejka. A centrocampo il trio Keità, Sørensen e Bernabé garantisce dinamismo e copertura. In difesa c’è Valenti, mentre in porta, vista l’assenza di Suzuki, toccherà ancora a Corvi.

Lecce-Parma, le formazioni

LECCE 4-3-3: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

PARMA 4-3-2-1: Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keità, Sørensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

Dove vederla in tv

Lecce-Parma si gioca domenica 11 gennaio alle 12:30. Diretta esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale Sky DAZN 1.