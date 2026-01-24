Lecce-Lazio, probabili formazioni e dove vedere il match

Il sabato della 22ª giornata di Serie A si chiude al Via del Mare con Lecce-Lazio, sfida delicata per entrambe. I salentini cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre la Lazio è chiamata a reagire dopo l’ultima, pesante battuta d’arresto in campionato.

Le scelte di Di Francesco

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi a Nikola Stulic come riferimento centrale del tridente offensivo. Sulle corsie, Santiago Pierotti e Riccardo Sottil partono leggermente avanti, ma restano vive le opzioni Lameck Banda e Tete Morente. A centrocampo spazio dal primo minuto al nuovo acquisto Gavriel Gandelman, mentre Medon Berisha è ancora indisponibile. In difesa pesa la squalifica di Gaspar, con Maximilian Siebert pronto a guidare il reparto arretrato.

Le mosse di Sarri

In casa Lazio, Maurizio Sarri valuta diversi cambi dopo la debacle interna di lunedì. Sulla destra offensiva è pronto Gustav Isaksen, mentre in regia toccherà al rientrante Toma Basic, complice l’assenza dell’infortunato Nicolò Rovella e la squalifica di Danilo Cataldi. In difesa può aprirsi uno spiraglio per Oliver Provstgaard qualora Alessio Romagnoli, al centro di voci di mercato, venisse inizialmente escluso. In attacco resta favorito Ratkov come prima punta, davanti a Boulaye Dia e Tijjani Noslin.

Lecce-Lazio, le probabili formazioni

LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere Lecce-Lazio

Lecce-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky, ai canali 202, 213 e 251, con streaming disponibile su Sky Go, NOW e app DAZN. Una gara che promette equilibrio e tensione.