Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Eusebio Di Francesco
Foto © Stefano D'Offizi

Sabato 21 febbraio, ore 18.00, il Lecce ospita l’Inter al Via del Mare per la 26ª giornata di Serie A. Classifica e ambizioni raccontano storie diverse, ma i punti pesano allo stesso modo. I salentini cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, i nerazzurri vogliono consolidare il primato.

Il momento delle due squadre

La squadra di Eusebio Di Francesco arriva da due successi significativi contro Cagliari e Udinese, segnali di vitalità che hanno rafforzato fiducia e identità. Resta però un rendimento altalenante sul piano offensivo.

L’Inter di Cristian Chivu, capolista, è reduce da sei vittorie tra Serie A e Coppa Italia. I tre punti ottenuti contro la Juventus hanno ribadito solidità e cinismo. Diverso il discorso europeo, con la sconfitta contro il Bodo/Glimt nei playoff di Champions League, maturata tra rotazioni e condizioni ambientali complicate.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil.
Indisponibili: Camarda, Berisha.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.
Out Dumfries, Frattesi, Calhanoglu e Barella; da valutare Lautaro Martinez.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV e tramite TIMVISION Box, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Disponibile anche sul canale 214 di Sky per gli abbonati Zona DAZN.

Partita meno scontata di quanto sembri. Il Lecce ha ritmo e motivazioni, ma l’Inter sa gestire pressione e ambizioni.

