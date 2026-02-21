Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita

Trasferta insidiosa per l’Inter nella 26ª giornata di Serie A; oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri fanno visita al Lecce allo stadio Via del Mare, con calcio d’inizio alle ore 18.

La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dopo il ko per 3-1 sul campo del Bodo/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League, ma in campionato ha rilanciato le proprie ambizioni battendo la Juventus 3-2 a San Siro. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, ha conquistato tre punti pesanti a Cagliari e cerca continuità davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni

Il Lecce dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1: Falcone in porta; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo in difesa; Ramadani e Coulibaly in mediana; Pierotti, Gandelman, Sottil a supporto di Cheddira.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

L’Inter risponde con il 3-5-2: Sommer tra i pali; Bisseck, Akanji, Bastoni in difesa; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco a centrocampo; coppia offensiva formata da Esposito e Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.

Lecce-Inter, dove vederla

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.

Per l’Inter è una tappa chiave nella corsa al vertice. Il Lecce vuole confermare il suo momento positivo.