Lecce-Inter, Mkhitaryan entra e segna nel finale, poi chiude Akanji

Alessandro Collu
Foto © Stefano D'Offizi

Tra le due gare dei playoff di Champions League, dopo il gelo e la brutta sconfitta norvegese l’Inter gioca a Lecce per sfidare i salentini nella ventiseiesima giornata di Serie A.

L’infortunio di Lautaro fa partire titolare Pio Esposito affianco a Thuram ma la gara è complicata: Falcone salva il risultato in diverse circostanze e al 51′ il gol annullato a Dimarco per fuorigioco sembrano i segnali di una frenata nerazzurra che con il passare dei minuti prova a stringere sempre più la morsa e forzare la difesa dei giallorossi, reduci da due vittorie consecutive contro Udinese e Cagliari che hanno portato la squadra di mister Di Francesco a sollevare la testa tre punti sopra la zona retrocessione.

Nell’ultima mezz’ora, correndo anche qualche rischio, aumenta il baricentro dell’Inter e Henrikh Mkhitaryan trova il momento migliore per segnare il suo secondo gol in campionato. Al 78′, doppia chance per Dimarco che sfiora il raddoppio: prima Falcone, poi salvataggio sulla linea. Pochi minuti dopo, Manuel Akanji, anche lui subentrato firma di testa il gol della tranquillità. Entrambe le reti per questa nona vittoria consecutiva in trasferta, come spesso accade, assistite da Federico Dimarco.

Fra tre giorni, Inter che cercherà la rimonta contro il Bodo Glimt per accedere agli ottavi di Champions prima del Genoa tra una settimana, sabato sera in campionato: il Lecce, invece, giocherà a Como il suo prossimo impegno ufficiale.

LECCE-INTER: TABELLINO

LECCE: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar (4′ Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (83′ Stulic), Ramadani; Pierotti (83′ N’Dri), Gandelman (60′ Ngom), Sottil (60′ Banda); Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco

INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij (60′ Akanji), Bastoni; Luis Henrique (69′ Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (60′ Mkhitaryan), Dimarco;  Thuram (69′ Bonny), Pio Esposito

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: De Vrij,  Thiago Gabriel

