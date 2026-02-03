Lecce, Corvino: “Cheddira? Giocatore a noi funzionale. Maleh…”
LECCE CORVINO CHEDDIRA MALEH – Terminata questa sessione di mercato, Pantaleo Corvino, direttore dell’Area Tecnica del Lecce, ha analizzato le operazioni dei salentini.
Qui alcune delle sue dichiarazioni: “A livello difensivo c’era poco da fare. Siamo l’undicesima difesa del campionato e questo vuol dire che non serviva intervenire. I numeri dicono che serviva migliorare la fase offensiva. Ci è stato chiedere di prendere un centrocampista assaltatore da aggiungere ai tre attaccanti, due esterni e una punta, con cui giochiamo“.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
LECCE CORVINO CHEDDIRA MALEH – Prosegue: “Cheddira? Serviva l’attaccante e abbiamo preso Cheddira. Di certo a gennaio non puoi prendere chi gioca titolare altrove ma chi può essere funzionale ed uno che a Sassuolo ha fatto 16 partite può esserlo“.
Poi: “Chi è andato via ce lo ha chiesto. Maleh lo abbiamo preso noi, di certo ci puntavamo e credevamo. Non è che quando fai una cosa è colpa tua, quando va bene poi è merito degli altri, qui è così. Maleh è venuto da me perché voleva andare a giocare di più, ma l’allenatore gioca con due centrocampisti difensivi ed è andato anche da lui. E’ la verità, poi ognuno faccia i film che vuole ma è andata semplicemente così“.
Infine: “Non abbiamo preso un altro terzino perché l’allenatore, che ha tutta la libertà di trovare alternative come proporre Veiga e Pierotti esterni. Morente lo ha chiesto alla fine del mercato per motivi famigliari, glielo abbiamo detto non sarebbe stato facile. Con quattro esterni e l’alternativa di altre soluzioni tattiche può andare bene così“.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare