Lecce, Corvino: “Cheddira? Giocatore a noi funzionale. Maleh…”

LECCE CORVINO CHEDDIRA MALEH – Terminata questa sessione di mercato, Pantaleo Corvino, direttore dell’Area Tecnica del Lecce, ha analizzato le operazioni dei salentini.

Qui alcune delle sue dichiarazioni: “A livello difensivo c’era poco da fare. Siamo l’undicesima difesa del campionato e questo vuol dire che non serviva intervenire. I numeri dicono che serviva migliorare la fase offensiva. Ci è stato chiedere di prendere un centrocampista assaltatore da aggiungere ai tre attaccanti, due esterni e una punta, con cui giochiamo“.

LECCE CORVINO CHEDDIRA MALEH – Prosegue: “Cheddira? Serviva l’attaccante e abbiamo preso Cheddira. Di certo a gennaio non puoi prendere chi gioca titolare altrove ma chi può essere funzionale ed uno che a Sassuolo ha fatto 16 partite può esserlo“.

Poi: “Chi è andato via ce lo ha chiesto. Maleh lo abbiamo preso noi, di certo ci puntavamo e credevamo. Non è che quando fai una cosa è colpa tua, quando va bene poi è merito degli altri, qui è così. Maleh è venuto da me perché voleva andare a giocare di più, ma l’allenatore gioca con due centrocampisti difensivi ed è andato anche da lui. E’ la verità, poi ognuno faccia i film che vuole ma è andata semplicemente così“.

Infine: “Non abbiamo preso un altro terzino perché l’allenatore, che ha tutta la libertà di trovare alternative come proporre Veiga e Pierotti esterni. Morente lo ha chiesto alla fine del mercato per motivi famigliari, glielo abbiamo detto non sarebbe stato facile. Con quattro esterni e l’alternativa di altre soluzioni tattiche può andare bene così“.

