Lecce, continua il pressing per Hysaj

Raffaele Campo · Pubblicato il 8 Gennaio 2025 · Aggiornato il 8 Gennaio 2025

LECCE HYSAJ – Dopo l’arrivo di Jesper Karlsson, approdato dal Bologna e che domenica pomeriggio ha esordito contro il Genoa, il Lecce vuole concludere un’altra operazione di mercato.

Come riferisce Sportitalia, i salentini starebbero continuando a pressare per Elseid Hysaj, esperto terzino albanese dal 2021 alla Lazio ma fuori dai piani del tecnico biancoceleste Marco Baroni.

LECCE HYSAJ – Il giocatore, che in Italia ha giocato a lungo anche con Empoli e Napoli, non avrebbe chiuso le porte ai pugliesi, con cui troverebbe sicuramente molto più impiego e minutaggio. Filtrerebbe quindi un cauto ottimismo.

LEGGI ANCHE: