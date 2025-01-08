 Salta al contenuto

Lecce, continua il pressing per Hysaj

Raffaele Campo

LECCE HYSAJ – Dopo l’arrivo di Jesper Karlsson, approdato dal Bologna e che domenica pomeriggio ha esordito contro il Genoa, il Lecce vuole concludere un’altra operazione di mercato.

Come riferisce Sportitalia, i salentini starebbero continuando a pressare per Elseid Hysaj, esperto terzino albanese dal 2021 alla Lazio ma fuori dai piani del tecnico biancoceleste Marco Baroni.

LECCE HYSAJ – Il giocatore, che in Italia ha giocato a lungo anche con Empoli e Napoli, non avrebbe chiuso le porte ai pugliesi, con cui troverebbe sicuramente molto più impiego e minutaggio. Filtrerebbe quindi un cauto ottimismo.

 

LEGGI ANCHE:

  1. Mercato Milan, Davide Calabria verso la Juventus. La situazione
  2. Ntoi nel mirino del Venezia: futuro in Serie A per il talento greco?
  3. Salah-Liverpool: diritti d’immagine bloccano il rinnovo. PSG osserva
  4. Roma, Mancini: “Ranieri ha riportato serenità. Sui fischi…”
  5. Fiorentina, Martinez Quarta al River nelle prossime ore: la cifra
  6. Supercoppa italiana, Inter in finale: doppio Dumfries contro l’Atalanta. Gara e tutte le dichiarazioni
  7. Roma, Hummels: “Futuro? Deciderò in estate. Su Juric…”
  8. Tomori-Juve non s’ha da fare: L’inglese ora vuole rimanere al Milan
  9. Bologna, rimane accesa la pista Bertola: i dettagli
  10. Calciatori greci più costosi: Pavlidis guida, Tzimas e Tzolis brillano
  11. UFFICIALE Lazio, Akpa Akpro di nuovo in prestito al Monza

In tendenza

Notizie correlate