Lecce, continua il pressing per Hysaj
LECCE HYSAJ – Dopo l’arrivo di Jesper Karlsson, approdato dal Bologna e che domenica pomeriggio ha esordito contro il Genoa, il Lecce vuole concludere un’altra operazione di mercato.
Come riferisce Sportitalia, i salentini starebbero continuando a pressare per Elseid Hysaj, esperto terzino albanese dal 2021 alla Lazio ma fuori dai piani del tecnico biancoceleste Marco Baroni.
LECCE HYSAJ – Il giocatore, che in Italia ha giocato a lungo anche con Empoli e Napoli, non avrebbe chiuso le porte ai pugliesi, con cui troverebbe sicuramente molto più impiego e minutaggio. Filtrerebbe quindi un cauto ottimismo.
