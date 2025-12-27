Lecce-Como, probabili formazioni e dove vedere la gara

Una sfida pesante al Via del Mare

Il programma della 17ª giornata di Serie A prosegue con Lecce-Como, match in calendario oggi alle 15 al Via del Mare. Due squadre con esigenze simili, entrambe alla ricerca di punti per consolidare la classifica e dare continuità al proprio percorso stagionale.

Le mosse del Lecce di Di Francesco

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diverse assenze. In attacco la scelta ricade su Stulic come riferimento centrale, affiancato da Sottil e Pierotti. A centrocampo spazio a Kaba e Maleh, chiamati a garantire equilibrio e dinamismo. In difesa, vista la squalifica e l’assenza per Coppa d’Africa di Gaspar, può trovare posto Siebert al centro, con Ndaba che resta un’opzione concreta. Restano acciaccati Tete Morente e Tiago Gabriel.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Como tra certezze e ballottaggi

Nel Como, Cesc Fabregas sembra orientato a puntare su Douvikas da prima punta, supportato dal talento di Nico Paz e dalla spinta offensiva di Vojvoda e Jesus Rodriguez. In mezzo al campo è aperto il ballottaggio tra Da Cunha e Caqueret, mentre in difesa Smolcic e Valle restano favoriti sulle corsie. Tra i pali confermato Butez, con Addai ancora fuori dai convocati.

Lecce-Como, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Ti potrebbe interessare Nico Paz, il Real Madrid aspetta: rientro fissato a fine stagione Calciomercato News

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Dove vedere Lecce-Como in tv

Lecce-Como sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale Sky DAZN 1 (214).