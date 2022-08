Lecce, cambio sulla fasce – Rivoluzione sulla fasce in casa Lecce in quanto, salvo clamorosi colpi di scena, Frabotta sarebbe pronto a salutare la Puglia dopo appena due mesi. Il giocatore tornerà alla Juventus, in quanto il rapporto con il tecnico giallorosso Baroni avrebbe subito delle inattese complicazioni. Pronta quindi, come riportato da “Sky Sport“, la risoluzione contrattuale per lui che lascerà spazio ad un nuovo innesto per i salentini.

Lecce, cambio sulla fasce – Il sostituto designato dovrebbe essere Giuseppe Pezzella, il quale saluterà il Parma nel corso dell’ultima settimana di calciomercato. Per questa operazione filtrerebbe molta fiducia nonostante l’agguerritissima concorrenza di club come Anderlecht, Eintracht Francoforte e Getafe. Il giocatore si è preso qualche giorno per riflettere ma Pantaleo Corvino è pronto a calare l’asso per far sì che la sua decisione ricada proprio sul Lecce.

