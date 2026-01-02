Leao-Pulisic: uno, o l’altro; cronaca di una coppia che non scoppia

Rafael Leao e Christian Pulisic, pietre miliari dell’attacco del Milan, non giocano mai insieme: una sola presenza in tandem; a Cagliari…

LEAO PULISIC – Una regola, più che un’eccezione. Anche a Cagliari, così come in altre sedici occasioni nel corso di una stagione, quella in corso, in cui il tandem Leao–Pulisic non riesce proprio a giocare insieme. Una sola presenza in coppia, certo, nella serata più importante. Poi, nulla più. Quando uno gioca, l’altro risponde “assente” all’appello di Massimiliano Allegri. Nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A, con il Milan impegnato nell’insidiosa trasferta alla Unipol Domus, il 10 e l’11 non verranno estratti nel tabellone della formazione ufficiale stilata dal Mister rossonero per puntare a un nuovo primato in solitaria (almeno per una notte). Questa volta, mentre il portoghese ritroverà spazio dal primo minuto, dopo aver attutito gli acciacchi derivanti da una fastidiosa pubalgia, l’americano partirà dalla panchina per il persistere dei problemi all’adduttore.

Cagliari-Milan: torna Leao, ma Pulisic alza bandiera bianca

Christian Pulisic e Rafael Leao risultano decisivi per le sorti del Diavolo in campionato. Eppure, il paradosso li porta a custodire il sogno dei rossoneri di ritrovare la prossima edizione della Champions League “a targhe alterne”. I due attaccanti hanno trovato posto da titolari in tandem solamente in un’occasione, nella stracittadina contro l’Inter conquistata per una rete a zero, grazie al blitz del numero 11 in area avversaria. Per il resto, gli infortuni hanno condotto Allegri a scegliere l’uno, o l’altro, nelle altre sedici partite di Serie A. Malgrado ciò le 8 reti di Pulisic e le 5 di Leao stanno portando il Milan ai vertici della classifica, ma è inevitabile che tutto il peso dell’attacco rossonero non possa più essere sostenuto da un solo elemento.

Così, in assenza di Gimenez e in attesa di dirimere le questioni di mercato per Nkunku, Massimiliano Allegri dovrà necessariamente affidarsi al nuovo nove, Niclas Fullkrug, per alimentare le speranze di staccare il pass per l’Europa che conta e cullare nuovi sogni Tricolore anche nel 2026. Per il momento, dunque, il 10 e l’11 rappresentano una coppia che non scoppia. In attesa di tempi migliori.