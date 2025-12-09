Leao preoccupa il Milan: oggi gli esami, Supercoppa a rischio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Ansia per l’infortunio del portoghese

Il successo in rimonta contro il torino ha regalato morale e primo posto al milan, ma il sorriso si è spento quando Rafael Leao ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo per un problema muscolare. Il club attende gli esami di oggi per valutare l’entità dell’infortunio, anche se la sua presenza in Supercoppa Italiana, con semifinale contro il napoli tra nove giorni, appare improbabile.

Un problema che pesa sulla gestione di Allegri

La perdita di un giocatore chiave come Leao complica i piani rossoneri in un momento delicato della stagione. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, ha acceso l’attenzione sulla condizione atletica dell’esterno portoghese e sulle possibili soluzioni per non perdere efficacia offensiva nelle prossime gare.

Landucci elogia Pulisic e aggiorna sulle condizioni di Leao

Al termine di Torino-Milan 2-3, il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi proprio sul portoghese e sul rendimento di Christian Pulisic. Le sue parole sono chiare: «Leao farà domattina gli esami, ha un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte. Nello spogliatoio è molto tranquillo, ma in campo ha una cattiveria sana, vuole fare gol. È un cecchino, anche oggi due tiri e due gol. È un giocatore forte».

Il Milan resta dunque in attesa. L’esito degli esami di Leao indirizzerà non solo la Supercoppa, ma anche la gestione delle prossime settimane.