Rafael Leao, leader tecnico e numero 10 del Milan, ricorda con particolare emozione lo Scudetto 2022 alzato al cielo al Mapei Stadium

La stagione di Rafael Leao non è iniziata in maniera esaltante: quattro reti e cinque assist in diciannove partite non indicano fedelmente l’importanza del numero 10 per il Milan, il quale non trova la rete in campionato dal 23 settembre scorso. Le tre reti messe a referto in Serie A, tra l’altro, sono state realizzate consecutivamente, contro Roma, Inter e Hellas Verona. Da quel momento, il portoghese sta rendendo al di sotto delle aspettative, complice anche l’infortunio muscolare rimediato nella trasferta di Lecce datata 11 novembre. Tempi bui per colui il quale viene considerato ancora di salvezza per un Diavolo in piena crisi d’identità e di risultati, già ben distante dal primo posto occupato dall’Inter. Il portoghese, dunque, ha tentato di risuonare la carica in vista del prosieguo della stagione evocando dolci ricordi del recente passato: l’emozione dello Scudetto 2022, conseguito dopo un’incredibile cavalcata nel corso della quale ha avuto modo di rendersi protagonista al centro della scena.

Intervenuto ai microfoni del canale Youtube della Lega Serie A, Rafael Leao ha ricordato con piacere la festa Scudetto in Piazza Duomo mediante queste dichiarazioni: “Giornata memorabile. Non dimenticherò mai la folla che circondava il pullman per un successo che il club non raggiungeva da dodici anni. Voglio tornare a quei momenti lì, i più belli della mia carriera. Voglio rivivere quelle emozioni nel più breve tempo possibile, perché il ricordo non basta. Vedere la sala Trofei di questo club fa capire l’importanza del Milan nel mondo e che ha ricoperto in passato: io stesso voglio arrivare a raggiungere quei livelli, anche se non sarà semplice. Voglio vedere festeggiare i nostri tifosi ogni stagione”, ha concluso il numero 10 portoghese.

